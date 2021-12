Po 20 letih v BiH devet obtožb za vojne zločine

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes proti devetim pripadnikom vojske bosanskih Srbov vložilo obtožnico za vojne zločine. Vsi so obtoženi zaradi smrti najmanj sto Bošnjakov iz vzhodnega dela Hercegovine, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Obtoženi so nekdanji pripadniki t. i. nevesinjske brigade vojske bosanskih Srbov oziroma njeni poveljniki, ki so poleti 1992 ujeli ter ubili najmanj sto Bošnjakov z območja mesta Zijemlje med Mostarjem in mestom Nevesinje, ki spada pod Republiko srbsko.

Med žrtvami je bilo več deset žensk, starejših oseb in otrok. Najmlajši otrok je bil star 15 dni, najstarejši dve leti. Doslej so našli posmrtne ostanke 49 oseb, posmrtne ostanke 47 žrtev še vedno iščejo.

Vsi obtoženi danes starejši od 50. let

Tožilstvo namerava v okviru sojenja za najhujše posamezne vojne zločine v BiH zaslišati 88 prič.

Obtoženi so Zdravko Kandić (64), Goran Došlo (55), Milan Trifković (55), Siniša Kandić (51), Dragoslav Aćimović (51), Mladen Kandić (59) in Damir Antelj (55), vsi so iz Mostarja, ter Dragan Đurđić (51) iz Doboja in Dragan Ivanišević (58) iz mesta Nevesinje.

Pripadniki paravojaških enot bosanskih Srbov so leta 1992 med množičnim etničnim pogromom ubili več kot 300 Bošnjakov in 12 Hrvatov, od tega najmanj 29 otrok. Trupla ubitih so storilci v glavnem pometali v kraške jame.

V vojni je umrlo več kot 100 tisoč ljudi

Sodišče v BiH je zaradi vojnih zločinov na 17 let zapora že obsodilo nekdanjega načelnika policije v mestu Nevesinje Krsta Savića.

Vojna v BiH je trajala od aprila 1992 do decembra 1995. Začela se je dan po obleganju Sarajeva in se je uradno končala s podpisom daytonskega mirovnega sporazuma. V vojni je umrlo več kot 100 tisoč ljudi. Svoje domove je moralo zapustiti 2,2 milijona ljudi. Vojna v BiH je bila najbolj krvava vojna na območju nekdanje Jugoslavije po razpadu nekdanje SFRJ.