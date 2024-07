Pirc Musarjeva ta teden v Pariz na odprtje olimpijskih iger

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo ta teden udeležila dogodkov v sklopu olimpijskih iger v Parizu, ki se s slavnostnim odprtjem uradno začnejo v petek. Ob robu iger se bo srečala še s slovaškim in portugalskim predsednikom, Petrom Pellegrinijem in Marcelom Rebelom de Souso, so sporočili iz urada predsednice.