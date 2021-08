Pfizerjevo cepivo v ZDA dokončno dovoljeno za starejše od 16 let #video

V Združenih državah Amerike so danes cepivu proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech izdali dovoljenje za uporabo pri osebah, starejših od 16 let. Omenjeno cepivo je imelo doslej začasno dovoljenje za uporabo, zdaj pa ga je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA dokončno potrdila ter to odločitev označila za pomemben mejnik v boju proti pandemiji covida-19.