Eden na tisoč: NIJZ razkril izredno pomembno številko

Do danes je bilo v Sloveniji izvedenih okoli 1,7 milijona cepljenj proti covidu-19, z enim odmerkom je cepljenih skoraj milijon ljudi. Od teh se jih je po podatkih NIJZ 1.113 kljub cepljenju okužilo z novim koronavirusom, kar je približno en promil oziroma približno ena oseba na tisoč cepljenih. Z novim koronavirusom se je letos do 12. avgusta medtem okužilo 135.420 ljudi, ki niso bili cepljeni. Cepiva proti covidu-19 so sicer po zatrdilih stroke učinkovita obramba pred okužbo z novim koronavirusom, niso pa stoodstotno učinkovita.

Tudi podatki o hospitalizacijah kažejo, da je bilo od začetka cepljenja v bolnišnično oskrbo sprejetih 3.144 covidnih bolnikov, ki niso bili cepljeni, in skupaj 70 tistih, ki so bili cepljeni. To pomeni, da so cepljeni v tem obdobju predstavljali le dva odstotka hospitalizacij.

Kot so nedavno še pojasnili pristojni, so bili to bolniki s pridruženimi boleznimi, ki vplivajo na imunski sistem, kar vpliva na slabši razvoj protiteles po cepljenju.

Cepiva niso 100-odstotno učinkovita

Cepiva proti covidu-19 so sicer po zatrdilih stroke učinkovita pred okužbo z novim koronavirusom, niso pa stoodstotno učinkovita, zato se lahko potencialno okuži tudi polno cepljeni. So pa cepiva zelo učinkovita pri preprečevanju hujšega poteka bolezni covid-19, ki terja bolnišnično obravnavo.

Med tistimi, ki so se cepili in so se vseeno okužili z novim koronavirusom, je tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, ki je to danes sporočila prek Twitterja.

Z novim koronavirusom se je sicer od marca lani do 12. avgusta letos skupaj okužilo že 258.786 ljudi, ki niso bili cepljeni, kažejo podatki na spletni strani NIJZ.

V nedeljo so opravili 801 PCR-testov in pri tem potrdili 56 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša sedem odstotkov. Število potrjenih primerov je nekoliko višje kot v nedeljo pred tem. Po oceni NIJZ je trenutno število aktivnih primerov 2.175.