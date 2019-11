Pentagon odpustil sekretarja mornarice Richarda Spencerja

Edward Gallagher je bil obtožen umora pripadnika džihadistične skupine Islamska država (IS), ki ga je zaklal z nožem, a je bil obtožbe oproščen. Porota ga je potem obsodila za neprimerno obnašanje, ker se je leta 2017 v Iraku fotografiral s truplom. Obsodba je pomenila degradacijo za eno stopnjo v podčastniškem činu ameriške mornarice.

Donald Trump je potem to obsodbo odpravil in mu vrnil čin. V sredo je Gallagher dobil obvestilo, da mora pred revizijski odbor, ki bo odločal o tem, ali se bo lahko upokojil s podčastniškim činom, ki ga je imel pred obsodbo, in statusom pripadnika elitnih mornariških posebnih enot Seal. To pomeni nekoliko višjo pokojnino, predvsem pa status elitnega vojščaka, usposobljenega za bojevanje v morju, zraku in na zemlji.

Richard Spencer naj bi mimo obrambnega ministra Marka Esperja stopil do Bele hiše in predlagal, da se Gallagherju to omogoči. Esper ga je odpustil, čeprav je potem v nedeljo predlagal enako, skupaj s tem, da se revizijski odbor prekliče.

Esper je bil očitno užaljen, da je Spencer šel do Trumpa mimo njega in ga je potem odpustil za stvar, ki jo je potem sam predlagal. Trump je potem tvital, kako slabo je mornarica obravnavala Gallagherja in še nekaj previsokih stroških za delovne pogodbe prejšnjih vlad, za kar nihče ni vedel kaj pomeni. Kljub temu je Trump to potem povezal z odpustitvijo Spencerja.

Esper je zdaj Trumpu predlagal, naj na položaj civilnega šefa mornarice imenuje upokojenega admirala in sedanjega veleposlanika ZDA na Norveškem Kennetha Braithwaita. Trump je tvitnil, da je to v redu in je Braithwaita označil za moža velikih dosežkov in uspehov.