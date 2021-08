Pekel se nadaljuje: v Sydneyju na ulicah policija in vojska, strogi ukrepi najmanj do konca avgusta #video

Pripadniki avstralske vojske so se danes v Sydneyju pridružili policistom pri nadzorovanju upoštevanja omejitvenih ukrepov zaradi izbruha novega koronavirusa. Medtem so v tretjem največjem avstralskem mestu Brisbane podaljšali zaprtje do najmanj nedelje.

Pri nadzorovanju upoštevanja ukrepov bo v Sydneyju pomagalo okoli 300 pripadnikov, potem ko je za pomoč vojske zaprosila policija Novega Južnega Walesa.

Oblasti imajo težave z omejitvijo širjenja novega koronavirusa, saj se različica delta širi precej hitreje. Od sredine junija so potrdili več kot 3.600 primerov okužb. Ker je trenutno v karanteni več tisoč bližnjih stikov, ima policija težave z nadzorovanjem upoštevanja predpisov.

Vojaki bodo pomagali policiji pri dostavljanju hrane in preverjanju, ali ljudje upoštevajo navodila glede samoizolacije. Tako bodo predvsem opravljali podporne naloge, so pojasnili pri policiji.

Izredne razmere najmanj do konca avgusta

Več kot pet milijonov prebivalcev Sydneyja vstopa v šesti teden zaprtja, ki bo trajalo najmanj do konca avgusta. Prebivalci lahko zapustijo domove le za službo, obisk zdravnika, trgovino in rekreacijo. Številni pa ukrepov ne upoštevajo in policija redno izdaja plačilne naloge.

Zaradi porasta števila okužb so medtem v Brisbanu podaljšali zaprtje do nedelje. V zadnjem izbruhu so potrdili 29 okužb. "Tako bo zaprtje trajalo osem dni. Upamo, da bo to dovolj, da bodo epidemiologi lahko spravili v domačo karanteno res vse, ki bi lahko bili v stiku z različico delta," je dejal premier zvezne države Queensland Steven Miles.

Ker je v Avstraliji precepljenega okoli 15 odstotkov prebivalstva, se oblasti pri omejevanju širjenja virusa še vedno v veliki meri zanašajo na stroge ukrepe. Avstralski premier Scott Morrison je napovedal, da bi lahko odprli meje in odpravili zaprtja šele, ko bo precepljenega 80 odstotkov prebivalstva.

Do zdaj so v državi potrdili 34 tisoč okužb, od tega je umrlo 925 ljudi.