Papež Frančišek se je v nedeljo z balkona rimske bolnišnice Gemelli prvič po več kot petih tednih znova pojavil v javnosti, nato pa so ga odpustili iz bolnišnice, poročajo tuji mediji.

Papež Frančišek je na balkonu spregovoril le nekaj besed, se zahvalil množici in omenil gospo, ki je nosila rumene rože, preden so ga v invalidskem vozičku odpeljali nazaj v notranjost bolnišnice. Še vedno je videti zelo utrujen, govoril je težko.

Oseminosemdesetletnega Frančiška so v bolnišnico sprejeli 14. februarja zaradi hude okužbe dihal, ki je postala najresnejša zdravstvena kriza v času njegovega 12-letnega papeževanja.

Lečeči zdravniki so v soboto povedali, da bo pot do okrevanja trajala še zelo dolgo in mu predpisali dva meseca počitka v Vatikanu.

Papeža so danes odpeljali iz bolnišnice: