Zdravstveno stanje papeža Frančiška se je nekoliko izboljšalo in od zdaj naprej med drugim ne bo več potreboval kisikove maske, sporočila iz Vatikana povzemajo tuje tiskovne agencije. Ob tem so sicer opozorili, da papež še ni ozdravel, čeprav je njegova pljučnica "pod nadzorom", in da bo do nadaljnjega ostal v bolnišnici.

"Zdravstveno stanje svetega očeta se izboljšuje. Prekinil je neinvazivno mehansko ventilacijo in zmanjšal potrebo po terapiji z visokim pretokom kisika," so v Vatikanu zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da je prišlo do napredka pri papeževi fizioterapiji gibal in dihal.

"Pljučnica ni odpravljena, vendar je pod nadzorom," je sporočil vatikanski tiskovni urad. Ob tem so opozorili, da prekinitev uporabe kisikove maske ni dokončna in ni predvideno, da bi papež Frančišek kmalu zapustil bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Papež je od 14. februarja v rimski bolnišnici Gemelli in se že več kot mesec dni zdravi zaradi pljučnice v obeh pljučnih krilih, vendar je po začetnih skrbeh, da bi lahko bilo njegovo življenje ogroženo, v zadnjem tednu dni prišlo do nekoliko bolj opaznega napredka pri njegovem zdravljenju.

Papeževa bolezen in dolgotrajna hospitalizacija sta sicer sprožili vprašanja o tem, kdo bo vodil številne verske dogodke pred bližajočo se veliko nočjo, ki je eden največjih praznikov v krščanskem koledarju. Vatikanski tiskovni urad je danes sporočil, da v zvezi s tem še niso sprejeli nobene dokončne odločitve.