Papež je ob svetovnem dnevu revnih kosil z ubogimi

Papež Frančišek je pred tem daroval sveto mašo, v kateri je spomnil na revne in pomoči potrebne. "Kako lepo bi bilo, če bi revni v naših srcih zavzeli mesto, ki ga imajo v srcu Boga. Ko smo pri revnih, ko jim služimo, potem se učimo sloga in načina Jezusovega, potem razumemo, kaj ostane in kaj mine," je dejal.

V poslanici pred svetovnim dnevom pa je papež zapisal, da so reveži pogosto označeni za zajedavce družbe, odpusti pa se jim ne niti njihova revščina. "V že tako dramatičnem položaju jim ni dovoljeno uzreti luči na koncu predora," je dodal. Opozoril je, da reveži pogosto nimajo enakih pravic kot preostali oziroma za njih ni enako poskrbljeno, kar jim še otežuje izhod iz prekarnih razmer.

Frančišek je danes že tradicionalno na kosilo povabil revne, med njimi bolne, brezdomce, Rome in migrante. Postregli so kosilo brez svinjskega mesa, da so lahko za mizo uživale tudi osebe drugih veroizpovedi, je pojasnil škof Rino Fisichella.

