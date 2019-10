Papež Frančišek imenoval 13 novih kardinalov

Novi izbranci so večinoma ideološko povezani s papežem Frančiškom, ki se v svojem pontifikatu odločno zavzema za revne in prebežnike.

Papež Frančišek je na današnji slovesnosti v baziliki svetega Petra v Vatikanu imenoval 13 novih kardinalov. Novi izbranci so večinoma ideološko povezani s papežem, ki se v svojem pontifikatu odločno zavzema za revne in prebežnike.

Med novimi kardinali, ki prihajajo iz Evrope, Amerike, Azije in Afrike, je deset mlajših od 80 let in s tem upravičenih do udeležbe na konklavu za izvolitev novega papeža. Dva prihajata iz večinsko muslimanskih držav, in sicer nadškof iz indonezijske Džakarte Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo in nadškof v maroškem Rabatu Cristobal Lopez Romero, ki je po rodu sicer Španec.

Ostali novoimenovani kardinali prihajajo iz Luksemburga, Italije, Španije, Portugalske, Velike Britanije, Litve, Konga, Gvatemale, Kube, Kanade in Angole. Papež Frančišek je imenoval 67 kardinalov od skupaj 128, ki so trenutno upravičeni glasovati na konklavu.