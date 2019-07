Organizacija za podporo žrtvam iz Christchurcha zavrnila denar napadalca

Martin Sellner je novozelandskemu mediju Newshub povedal, da so od Brentona Tarranta prejeli 1.500 evrov. Ko je ugotovil, za koga gre, je polovico denarja nakazal organizaciji, ki podpira žrtve napada v Christchurchu, polovico pa za razvojni projekt sirskega mesta, katerega namen je, da bi prebivalci ostali v mestu.

Organizacija bo denar vrnila

Organizacija je za lokalni medij potrdila nakazilo denarja in napovedala, da ga bo vrnila, saj se jim ne zdi primerno, da bi ga sprejeli. Če ga donator ne bo želel sprejeti, pa ga bodo podarili ustrezni protirasistični dobrodelni organizaciji.

Avstrijski mediji so poročali, da sta si Sellner in Tarrant izmenjala več elektronskih pisem, zadnje julija lani, kar dokazuje, da so bili njuni stiki "dlje trajajoči in intenzivnejši", kot so prvotno domnevali. Sellner, čigar IBÖ je znana po protimigrantskih stališčih, je trdil, da si je s Tarrantom dopisoval samo enkrat, ko se mu je zahvalil za omenjeno donacijo, ki jo je IBÖ prejela januarja lani.

Foto: Reuters

Avstralec Tarrant je 15. marca izvedel napad na dve mošeji v Christchurchu, v katerem je ubil 51 muslimanov. Pretekli mesec se je izrekel, da ni kriv za 51 umorov in 40 poskusov umorov, čeprav je svoj morilski pohod snemal. Sojenje se bo začelo maja prihodnje leto.

Sellnerjevo stanovanje na Dunaju je v okviru preiskave napada na mošeji preiskal tudi avstrijski urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu.