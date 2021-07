Okužbe na Hrvaškem: boste sploh lahko šli na dopust?

Hrvaška obala je od konca prejšnjega tedna v oranžni barvi. Trenutno so oranžni tudi deli Francije, Grčije, Švedske, Norveške, Finske, Danske in Belgije ter celotna Irska.

Na Hrvaškem je cepljenih le 33,6 odstotka državljanov, ki so po podatkih do 18. julija prejeli oba ali en odmerek v primeru cepiva Johnson & Johnson, poroča 24sata.

Če pogledamo okrožja, so pod 30 odstotkov precepljenosti Bjelovarsko-bilogorska (27,3 %), Splitsko-dalmatinska (28,6 %), Šibeniško-kninska (29,2 %), Zadrska (29,2 %), Virovitiško-podravska (29,4 %) in Zagrebška županija (30,5 %). Najboljše je v mestu Zagreb (37,7 %) in Primorsko-goranski županiji (37,4 %). Sledijo Istra (35,7 %), Požeško-slavonska (35,1 %), Osiješko-baranjska (34,7 %), Vukovarsko-sremska (34,6 %), Varaždinska (34,4 %), Medžimurska (34,4 %) in Dubrovniško-neretvanska (34,4 %) županija, vse preostale pa so nekje med 31 in 34 odstotki.

Epidemiolog Branko Kolarić je prepričan, da je cepljenje edini način, da se epidemija zaustavi. Navaja tri razloge, zakaj se ljudje nočejo cepiti.

Mišljenje, da cepivo ni varno in učinkovito, da je nevarno.

Bolezen, proti kateri se cepimo, ni nevarna. K temu prispevajo vplivni ljudje, kot je na primer predsednik Zoran Milanović, ki virus primerja s kariesom.

Nedostopnost cepiv, predvsem za starejše, kar pa bi lahko rešili tudi z mobilnimi enotami.

ECDC je Hrvaško razdelil na štiri regije: severno, panonsko, jadransko in mesto Zagreb. Na Hrvaškem se pojavljajo vse glasnejše pobude, da bi opazovali vsako enoto posebej, saj na račun neodgovornih okrožij trpijo tudi okrožja, ki nimajo visokega števila okužb. "Opazovanje vsake enote posebej ne bi bilo praktično, ker bi to pomenilo, da je v Evropski uniji treba obdelati 1.500 regij, medtem ko jih je s to metodologijo 330," odgovarjajo na ECDC.

Hrvaški turistični delavci upajo, da bodo lahko turiste sprejemali do konca sezone, lani so se ukrepi poostrili okrog 15. avgusta. Foto: Pixabay

Imunolog Zlatko Trobonjača je za 24sata pojasnil, da lahko le upajo, da se okužbe čez poletje ne bodo stopnjevale kot v Veliki Britaniji, Španiji in na Portugalskem, še posebej pa ga skrbi prihod Britancev na počitnice na Hrvaško.

"ECDC je namreč našo obalo že obarval oranžno glede na porast novih primerov. Združeno kraljestvo pa je odpravilo vse ukrepe, čeprav njihova epidemija divja. Britanci, željni počitka in zabave, množično prihajajo k nam. Epidemiologi se zato bojijo lanskega scenarija in tega, da bomo sredi sezone končali v rdečih številkah na koronskem zemljevidu," je dejal.

Prepričan je, da bo prihod Britancev pospešil izbruh epidemije, saj je neizogibno, da se bliža četrti val, naval britanskih turistov pa ga bo le še pospešil.

Kritičen je tudi do meril za vstop v državo, saj verjame, da turisti iz predelov z velikim številom okužb, ki niso cepljeni, ne bi smeli v državo vstopiti zgolj z negativnim testom. Znaki bolezni se lahko namreč pokažejo kasneje.

Število turistov se povišuje, ukrepi niso napovedani

Število turistov na Hrvaškem iz dneva v dan narašča, o zanimanju za poletne počitnice na Jadranu pa najbolje pričajo fotografije na mejnih prehodih. Samo ta konec tedna, natančneje v nedeljo, je mejne prehode s Hrvaško prečkalo 295.175 potnikov, kar je 53 odstotkov več kot na isto nedeljo lani, ko je mejo prečkalo 192.164 potnikov, poroča Jutarnji list.

Podatki kažejo, da je letos več kot 50 odstotkov več turističnega prometa kot lani, bolnišnični sistem je trenutno nekoliko manj obremenjen, vendar v strahu zaradi bolj kužnega seva virusa delta. Hrvaški turistični delavci so prepričani, da turistična sezona vseeno še ne bi bila odpisana, če Britanci ne bi imeli prostega vstopa v državo.

Bolgarija, na primer, se je takoj odzvala in od danes prepovedala vse vrste turističnih obiskov iz Velike Britanije na svojem ozemlju. Hrvaška kljub napovedim za Britance do zdaj ni uvedla nobenih omejitev, o morebitnih ukrepih tudi ni bilo govora, čeprav je turistični sektor zahteval, da se za turiste iz Velike Britanije in Rusije zaostri pogoje za vstop. Nasprotno, pretekli teden je bilo napovedanih devet novih letalskih povezav Velike Britanije in Hrvaške.