Hrvaška oranžna, direktor turističnega združenja opozarja na konec sezone

Potem ko je hrvaška obala zaradi porasta okužb z novim koronavirusom na zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) od četrtka obarvana oranžno, se v sosednji državi danes vrstijo pozivi, da je treba ukrepati ter ohraniti dobro epidemiološko situacijo in uspešno turistično sezono.

Najslabše so razmere v Zadrski županiji, ki ima po poročanju hrvaškega spletnega portala index.hr največ aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom v državi, in sicer 147 od skupno 653. V četrtek so tam potrdili 28 novih primerov, dva dni pred tem pa jih je bilo kar 53, kar je največji dnevni porast od začetka junija.

V četrtek, ko je ECDC kot vsak teden posodobil svoj zemljevid oziroma semafor, se je zgodilo to, kar so mnogi že napovedovali: hrvaška obala se je zaradi večjega števila okužb znova z zelene obarvala oranžno.

Najslabše v Zadrski županiji

Hrvaški zavod za javno zdravje je medtem objavil zemljevid po županijah, na katerem je po današnjem poročanju index.hr videti, da je rdeče obarvana zgolj Zadrska županija, medtem ko so Istrska in druge županije severno od Zadra celo zelene. Južno od Zadra sta Šibensko-kninska in Dubrovniško-neretvanska županija oranžni, Splitsko-dalmatinska pa zelena.

"Številke rastejo. Na žalost smo na to opozarjali, ko smo pozivali k cepljenju ne glede na to, da obstajajo odpor in zablode, ki se širijo v medijih, po drugih komunikacijskih kanalih in med ljudmi. Edini način, da zmanjšamo in ustavimo epidemijo, je visoka raven precepljenosti skupaj z epidemiološkimi ukrepi," je novico o oranžni obali komentirala direktorica zavoda za javno zdravje v Splitu Željka Karin.

Foto: ecdc.europa.eu

Na Hrvaškem je cepljenih okoli 45 odstotkov prebivalstva, na območju Splita pa le slabih 40, je spomnila. Obenem je obala bolj izpostavljena okužbam zaradi turistov, je še dodala Kerinova in izpostavila, da "cela Hrvaška živi v glavnem od turizma".

Direktor hrvaškega turističnega združenja Veljko Ostojić je medtem dejal, da je to pričakoval, in ocenil, da je oranžna barva zgolj opozorilo, saj lahko zelo hitro postane rdeča, to pa bi pomenilo konec turistične sezone. "To je znak, da se zresnimo in uredimo številke. Predvsem vlado je pozval, naj ukrepa.

Hrvaška ministrica za turizem Nikolina Brnjac je novost na zemljevidu ECDC pospremila z besedami, da gre za "preobrat, saj se moramo vsi zavedati, da je epidemiološka situacija ključna za nadaljnji interes gostov, in se moramo odločiti, ali želimo imeti uspešno sezono ali ne." Vse državljane, turistične delavce in tudi turiste je pozvala, naj bodo odgovorni in se cepijo ter spoštujejo epidemiološke ukrepe.

Trenutno na Hrvaškem 750 tisoč turistov

Trenutno je na Hrvaškem okrog 750 tisoč turistov. Velik porast števila okužb skrbi turistični sektor. Gostinci, ki se ne bodo držali ukrepov, bodo morali svoje prostore zapreti.

"Zelo bomo restriktivni. Terase bodo morali zapreti vsi tisti, ki se le enkrat ne bodo držali ukrepov, saj želimo zaščititi dubrovniški turizem," je pojasnil Mato Franković, župan Dubrovnika. Hrvate pa skrbi tudi prihod Britancev. Ti s prihodnjim tednom odpravljajo vse ukrepe, medtem ko je incidenca pri njih še višja.

"Za državljane Velike Britanije in drugih, tretjih držav imamo pogoje, da morajo, ko pridejo v našo državo, imeti potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali testiranju, za kar mislimo, da je dovolj dober ukrep," razlaga hrvaški epidemiolog. Razmišljajo pa tudi o drugih, strožjih možnostih, so napovedali, a potem morajo najprej uvesti strožje ukrepe za države, ki imajo višjo incidenco kot Britanija.