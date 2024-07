Okoljski ministri v Budimpešti tudi o prioritetah prihodnje podnebne konference

Kot so danes objavili na ministrstvu za okolje, podnebje in prostor, se je četrtkove razprave o pripravah na 29. zasedanje Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (COP29), ki bo potekalo med 11. in 22. novembrom v Bakuju, udeležil tudi azerbajdžanski minister za ekologijo in naravne vire in prihodnji predsedujoči COP29 Mukhtar Babyev.

Ta je med prioritetami konference izpostavil dogovor o novem finančnem cilju za države v razvoju, dokončanje pogajanj o pravilih za mednarodne ogljične trge kot tudi pravočasno oddajo posodobljenih nacionalno določenih prispevkov držav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Po navedbah ministrstva je državni sekretar Vajgl ob tem poudaril potrebo po implementaciji celotnega zaključka globalnega pregleda stanja izvajanja pariškega sporazuma iz COP28 ter znotraj tega pozval k dvigu ambicij na področju blaženja podnebnih sprememb, vključno s prehodom od fosilnih goriv.

Onesnaževanje zraka

V nadaljevanju so ministri razpravljali tudi o možnosti za krepitev krožnega gospodarstva in prispevku zelenega prehoda h konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Med temami so bile trajnostna raba virov, zmanjšanje odpadkov ter spodbujanje inovacij in tehnologij, ki podpirajo krožno gospodarstvo. "Udeleženci so poudarili pomen sodelovanja med državami članicami EU za dosego skupnih ciljev na področju okoljske trajnosti. Strinjali so se, da lahko zeleni prehod z ambicioznimi ukrepi za krožno gospodarstvo izdatno pripeva h krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva na globalnih trgih," so zapisali na ministrstvu.

Na današnjem drugem dnevu zasedanja pa so se ministri posvetili ukrepom za preprečevanja onesnaževanja zraka, ki trenutno predstavlja enega največjih okoljskih izzivov v EU in širše. "Kljub nekaterim ukrepom, kot je sprejem direktive o kakovosti zraka, si je treba še naprej prizadevati, da se na tem področju v vsej EU približamo priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije in tako zmanjšamo grožnjo za zdravje ljudi. Udeleženci so zato razpravljali o krepitvi mednarodnega sodelovanja ter poudarili pomen mednarodnih sporazumov na področju čezmejnega onesnaževanja," so podčrtali.

Financiranje zelenega prehoda

Neuradnega zasedanja okoljskih ministrov EU so se udeležili tudi predstavniki Evropske investicijske banke (EIB), ki so predstavili dosežke na področju finančne podpore zelenemu prehodu. Poudarili so, da je banka lani dosegla rekordno leto zelenega financiranja v višini 49 milijard evrov, kar je več kot dvakratnik zneska iz leta 2019.

Ob tem so spomnili, da so junija letos upravni odbor EIB in finančni ministri EU uradno podprli strateški načrt banke, ki izpostavlja osem ključnih prioritet, med katerimi so podnebni ukrepi, kmetijstvo, bioekonomija in upravljanje voda. Pregled načrta za podnebno banko pa je potrdil, da je EIB na pravi poti, da v tem desetletju doseže cilja sto milijard evrov podpore zelenemu financiranju.