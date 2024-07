Han s komisarjem Šefčovičem o zelenem prehodu po meri industrije

Gospodarski minister Matjaž Han in izvršni podpredsednik Evropske komisije in komisar za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič sta danes v Ljubljani razpravljala o načrtu za zeleni prehod. Strinjala sta se, da se je zelenega prehoda treba lotiti tako, da ne bo omejeval konkurenčnosti gospodarstva, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Han in Šefčovič sta govorila tudi o naslednjem mandatu Evropske komisije. Nova Evropska komisija bo prevzela funkcijo konec leta 2024, trenutni geopolitični in gospodarski položaj pa je precej drugačen od tistega pred petimi leti.

Han je poudaril, da mora EU v danih razmerah odločno ukrepati, predvsem pa je nujna debirokratizacija, ki pogosto zavira konkurenčnost podjetij, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Treba je aktivno delovati za znižanje cen energije

Glede zelenega prehoda sta se sogovornika strinjala, da se ga je treba lotiti tako, da ne bo omejeval konkurenčnosti gospodarstva. Šefčovič je predstavil zaključke, ki so jih sprejeli glede tega vprašanja. Treba je aktivno delovati za znižanje cen energije, postavljati realne tehnološke cilje, zagotoviti dostop do kritičnih surovin, izoblikovati nova znanja in zagotoviti dovolj sredstev, ki bodo omogočila zeleni prehod, so zapisali.

Govorila sta tudi o ukrepih za prestrukturiranje premogovnih regij. Han je predstavil obstoječe razpise za zasavsko in savinjsko-šaleško regijo. Predstavil je tudi nekatere projekte, ki se razvijajo v teh regijah.

"Ljudem in industriji je treba dati jasno perspektivo," je povedal Han in dodal: "Verjamem, da smo na dobri poti, saj vodimo pogovore z regijo, lokalno samoupravo in industrijo." Šefčovič se je strinjal, da je pomembno, da se regijam pomaga pri oblikovanju novih projektov in industrije.

"Evropa mora biti bolj povezana"

Evropski komisar za evropski zeleni dogovor, medinstitucionalne odnose in predvidevanje je izpostavil še pomen odločne trgovinske politike. Predstavil je razloge za uvedbo začasnih protisubvencijskih dajatev na uvoz električnih vozil iz Kitajske.

Han je poudaril, da je teba najti dobro rešitev, ki bo omogočila, da naša industrija ohrani konkurenčnost. "Evropa mora biti bolj povezana," so ministra še povzeli v sporočilu.

Šefčovič se bo v četrtek mudil v Velenju, kjer se bo v organizaciji Evropske komisije začel peti letni politični dialog premogovnih regij v prehodu. Udeležence konference bodo nagovorili tudi guverner češke regije Karlovy Vary Petr Kulhanek, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek ter v imenu regije gostiteljice župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.