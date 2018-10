Odkrili vzrok utopitve dveh sester na Ugljanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaško državno tožilstvo je za časnik Slobodna Dalmacija razkrilo, da sta se sestri iz Osijeka, ki so ju v sredo in četrtek našli utopljeni pri otoku Ugljanu, dogovorili za skupni samomor.

Po dosedanjih ugotovitvah tožilstva sta se sestri, 52-letna Miroslava Vučko in 58-letna Marica Vučko, dogovorili za skupni samomor. Preiskovalci so namreč našli več dokazov, da sta samomor načrtovali na več načinov. Našli so tudi poslovilno pismo, iz katerega je razvidno, da sta si življenje vzeli istočasno, poroča Slobodna Dalmacija.

Prve ugotovitve preiskave so sicer kazale na to, da naj bi ena od žensk doživela srčno kap, druga pa naj bi naredila samomor. Potem ko je njena sestra umrla, naj bi si druga okoli vratu zavezala torbo s kamni in se utopila.

Ko so našli poslovilno pismo, so ugotovili, da sta si obe sestri na zgornji del telesa privezali torbo, napolnjeno s kamenjem, in potonili.

Ženski sta bivali v apartmaju v Ždrelcu na otoku Pašmanu, ki je z mostom povezan z otokom Ugljan. Na tem koncu so tudi močni morski tokovi. Trupli so našli nasproti Ždrelca ob otoku Ugljanu, preiskovalci pa so ugotovili, da sta se sestri utopili prejšnji teden.

Čeprav sta bili sestri mrtvi že najmanj pet dni, njunega izginotja ni prijavil nihče. Na dopust sta namreč prišli sami, družine pa nista imeli.

Ženski sta bili oblečeni v kopalke, na obali pa so našli tudi njune stvari. Preiskava je že takoj ob odkritju trupel pokazala, da ni bilo elementov kaznivega dejanja.