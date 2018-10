Pri otoku Ugljan sta utonili sestri iz Slavonije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadrski kriminalisti so ugotovili, da sta ženski, ki so ju našli v morju pri hrvaškem otoku Ugljan nedaleč od Zadra, umrli zaradi utopitve. Gre za sestri iz Slavonije, ki sta živeli na območju Osijeka in sta skupaj počitnikovali na otoku Pašman. Preiskovalci so izključili možnost nasilne smrti.

Po poročanju spletnega medija 24sata bi lahko sestri, obe naj bi bili starejši od 50 let, utonili med kopanjem na območju, kjer prevladujejo močni in hladni morski tokovi. Prav tako naj bi bilo mogoče, da je ena od sester poskušala rešiti drugo in nato utonila tudi sama, poroča omenjeni spletni portal. Televizija RTL je medtem poročala, da naj bi eno od žensk zadela srčna kap, druga pa naj bi naredila samomor.

Sestri naj bi umrli prejšnji teden

Prebivalci so trupli dveh žensk v sredo in četrtek odkrili na skoraj identičnem mestu nedaleč stran od otočka Karantunić pri Ugljanu. Zadrska policija je potrdila, da sta bili ženski sorodnici, ki sta bivali v apartmaju v Ždrelcu na otoku Pašman, ta je z mostom povezan z Ugljanom.

Trupli so našli nasproti Ždrelca ob otoku Ugljan, preiskovalci pa so ugotovili, da sta sestri utonili prejšnji teden. Ženski sta bili oblečeni v kopalke, na obali pa so našli njune stvari. Preiskava je pokazala, da nista umrli nasilne smrti.