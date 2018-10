Pri hrvaškem otoku Ugljanu odkrili ženski trupli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V morju pri hrvaškem otoku Ugljanu nedaleč od Zadra so v sredo zvečer in danes popoldne na skoraj istem mestu našli dve trupli. Kot so sporočili z zadrske policijske uprave, gre za ženski, oblečeni v kopalke, spremembe na truplih pa kažejo, da sta bili v morju že nekaj časa.