Oder v sinagogi pod seboj pokopal dve osebi, na desetine ranjenih #video

Severno od Jeruzalema, v mestu Givat Zeev, se je v sinagogi porušila glavna tribuna in pod seboj pokopala najmanj dve osebi, na desetine ljudi je ranjenih, je sporočila izraelska medicinska služba. Njihov govorec Magen David Adom je potrdil smrt 40-letnega moškega in 12-letnega dečka.

Na kraju dogodka je posredovalo več reševalnih služb in vojaški helikopter. V bolnišnico so prepeljali 167 ljudi, poroča Reuters.

Nesreča se je zgodila ravno v času molitve, ko je bilo v sinagogi okoli 650 vernikov, ki so se pripravljali na judovski praznik šavuot. Posnetek nadzorne kamere kaže, kako se je tribuna naenkrat zrušila in so ljudje popadali drug čez drugega.

JUST IN - Dozens injured after bleachers collapse at a synagogue in Givat Ze'ev, a town northwest of Jerusalem.pic.twitter.com/5pzfpO5wc9 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 16, 2021

Sinagoga, v kateri se je zgodila tragična nesreča, ni bila dokončana. Na to, da prostor ni primeren za uporabo, so opozarjale lokalne oblasti, a so kljub temu v sinagogi še naprej izvajali verske obrede.

Nesreča se je zgodila le dobra dva tedna po tem, ko je v stampedu na verskem festivalu v Izraelu umrlo najmanj 44 ljudi.