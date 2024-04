Rusija in Kazahstan sta se znašla v primežu obsežnih poplav, zaradi katerih so evakuirali na stotisoče ljudi. V jugozahodni Rusiji je poplavljenih več kot deset tisoč stanovanjskih objektov, medtem ko se na naravno nesrečo brez primere pripravlja pol milijona prebivalcev Orenburga.

Hujše kot običajne sezonske poplave je povzročilo taljenje snega z Urala, kar je sprožilo evakuacije po vsem območju.

V širši regiji Orenburg so v nedeljo razglasili izredne razmere, Moskva pa je v regijo napotila okrepitve ter namenila dodatna finančna sredstva za spopadanje z visokimi vodami, zaradi katerih so že opravili številne evakuacije.

Akbulak, Rusija Foto: Reuters

Vode so narasle v porečju Urala, Volge in zahodne Sibirije. Posebej hudo je bilo v mestu Orsk, potem ko je popustil jez nedaleč od rusko-kazahstanske meje. Več kot šest tisoč ljudi so evakuirali, od tega okoli dva tisoč v Orsku, kjer je poplavljeno celotno središče mesta. V mestu s skoraj 240 tisoč prebivalci so tudi prekinili dobavo plina in elektrike.

V Orenburgu, mestu s 500 tisoč prebivalci, naj bi voda dosegla rekordne ravni, poroča BBC, ravni vode naj bi danes dosegle vrhunec. "Absolutno vsi, ki so na poplavnem območju, morajo zapustiti svoje domove," je že v ponedeljek dejal župan Sergej Salmin. V regiji Orenburg so evakuirali že okoli šest tisoč ljudi.

Satelitska slika prikazuje pogled na poplavljanje reke Samara v Soročinsku v orenburški regiji. Foto: Reuters

Oblasti so podobno svarile tudi na vse višji vodostaj reke Tobol, ki grozi več sto tisoč prebivalcem na jugu Rusije, je poročala STA.

Izredne razmere so danes razglasili tudi v regijah Kurgan in Tjumen v zahodni Sibiriji ob meji s Kazahstanom, oblasti pa so prebivalce pozvale k evakuaciji. V regiji Kurgan naj bi tudi utonil moški, ki je kljub opozorilom oblasti poskušal prečkati naraslo reko čez enega od mostov.

Kot so navedli pri ruskem ministrstvu za izredne razmere, so k poplavam v veliki meri pripomogle visoke temperature in posledično taljenje snega.

O hudih poplavah poročajo tudi iz Kazahstana, kjer je pod vodo 3.745 stanovanjskih objektov, brez cestne povezave pa je 65 naselij. Oblasti poudarjajo, da narasle reke za zdaj ne ogrožajo milijonske prestolnice Astana.