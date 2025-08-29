Obrambni ministri EU v Köbenhavnu o varnostnih jamstvih za Ukrajino

Obrambni ministri članic EU bodo danes na neformalnem zasedanju na Danskem razpravljali o nadaljnji vojaški podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, pri čemer je pričakovati, da bo v ospredju razprave vloga unije pri zagotavljanju varnostnih jamstev Kijevu po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora z Moskvo.

Ministri za obrambo, med njimi slovenski minister Borut Sajovic, bodo o varnostnih jamstvih razpravljali dva tedna po srečanju predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, o vojni v Ukrajini na Aljaski. Trump je nekaj dni kasneje v Beli hiši gostil še ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter voditelje več evropskih držav, EU in zveze Nato.

Ukrajina si pred mirovnimi pogajanji z Rusijo prizadeva za varnostna jamstva zahodnih držav, s katerimi bi zagotovili spoštovanje morebitnega mirovnega dogovora s strani Rusije. Pričakovati je, da bodo imele osrednjo vlogo pri tem države, združene v t. i. koaliciji voljnih. ZDA naj bi bile medtem pripravljene pomagati z obveščevalnimi podatki ter podporo pri nadzorovanju terena in izgradnji zračnega ščita evropskih držav za Ukrajino.

Obrambni ministri bodo na današnjem zasedanju govorili še o izpolnjevanju načrta, namenjenega okrepitvi obrambnih zmogljivosti držav članic unije. Posvetili se bodo predvsem iskanju skupnih projektov, ki bi jih lahko financirali s posojili iz 150 milijard evrov vrednega instrumenta EU.

Po srečanju ministrov za obrambo se bo v danski prestolnici začelo še neformalno zasedanje zunanjih ministrov, ki bodo v soboto razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino in Bližnjem vzhodu.