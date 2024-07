Povprečni rezultati IQ za vsako državo so bili posodobljeni 1. januarja 2024, ta študija pa temelji na testiranju 1.691.740 ljudi po vsem svetu, ki so opravili isti test na spletni strani International IQ Test leta 2023. V 80 odstotkih držav so bili rezultati IQ podobni tistim iz prejšnjega leta.

Iz podatkov je razvidno, da je povprečni IQ na splošno višji v vzhodni Aziji. Blizu povprečja je v Evropi, Zahodni Aziji, Oceaniji, Severni Ameriki in Severni Afriki, pod povprečjem pa v Srednji in Južni Afriki ter Latinski Ameriki.

Slovenci na devetem mestu od 115 sodelujočih držav

Prva na seznamu je Južna Koreja, kjer je povprečni IQ 107,54, sledita ji Kitajska s 106,99 in Iran s 106,84.

Slovenija je uvrščena na deveto mesto s povprečnim IQ 102,31. Od sosednjih držav so pred nami le Avstrijci, in sicer na šestem mestu s povprečnim IQ 102,71. Italija je na 13. mestu s povprečnim IQ 102.11, Hrvaška z 99,73 na 36. mestu, Madžarska pa z 99,38 na 40. mestu.

