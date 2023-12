Obeležujemo 75 let splošne deklaracije človekovih pravic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konflikti so namreč prepogosti, revščina in lakota naraščata, neenakosti se poglabljajo, podnebna kriza najbolj škodi prav najbolj ranljivim, je v poslanici naštel generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Foto: Guliverimage

Današnji mednarodni dan človekovih pravic bo potekal pod geslom Svoboda, enakost in pravica za vse. Združeni narodi (ZN) tokrat v ospredje postavljajo 75. obletnico sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic, ki je prvič na univerzalni ravni zapisala pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na njihove okoliščine.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v poslanici ob mednarodnem dnevu izpostavil pomen solidarnosti, zaradi katere je človeška vrsta skozi zgodovino preživela številne kritične trenutke. Krize po njegovem opozorilu prinašajo številne tragične zgodbe, a nas hkrati dramijo in ponujajo razmislek. Poplave, ki so Slovenijo prizadele poleti, so imele zagotovo takšen vpliv, meni.

Po njegovi oceni imamo odgovornost, da presežemo ustaljene vzorce, saj bomo lahko le tako uspešno prebrodili obstoječe in nove krize, ki jih v prihodnosti verjetno ne bo manjkalo.

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres pa je zapisal, da je danes bolj kot kdaj koli pomembno spodbujati in spoštovati vse vrste človekovih pravic. Splošna deklaracija je po njegovem zemljevid, ki pomaga končati vojne, zaceliti delitve in spodbujati življenje miru in dostojanstva za vse.

"Svet izgublja tla pod nogami"

Ob tem pa ugotavlja, da svet izgublja tla pod nogami. Konflikti so namreč prepogosti, revščina in lakota naraščata, neenakosti se poglabljajo, podnebna kriza najbolj škodi prav najbolj ranljivim, je naštel.

Države članice je pozval, da ob 75. obletnici sprejetja deklaracije in v pripravah na vrh o prihodnosti naslednje leto okrepijo svojo zavezanost večnim vrednotam iz deklaracije.

Ob mednarodnem dnevu in obletnici sprejetja deklaracije je bilo v Sloveniji v minulih dneh več dogodkov. Varuh Svetina je denimo pripravil slavnostni sprejem, zagovornik načela enakosti pa okroglo mizo o pravicah invalidov.