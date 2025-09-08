Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
10.30

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
preiskava izginotje Nova Zelandija otroci policija

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 10.30

48 minut

Novozelandska policija po večletnem iskanju ubila očeta na begu z otroki

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Tom Phillips, oče na begu, policija, Nova Zelandija | Pred izginotjem je Phillips živel v majhni kmetijski skupnosti Marokopa v bližini zahodne obale. Kraj Piopio, kjer se je danes zgodaj zjutraj zgodil rop, je od Marokope oddaljen približno uro in pol vožnje. | Foto X/@TrueCrimeUpdat

Pred izginotjem je Phillips živel v majhni kmetijski skupnosti Marokopa v bližini zahodne obale. Kraj Piopio, kjer se je danes zgodaj zjutraj zgodil rop, je od Marokope oddaljen približno uro in pol vožnje.

Foto: X/@TrueCrimeUpdat

Novozelandska policija je ponoči po lokalnem času ustrelila Toma Phillipsa, ki je bil zadnja štiri leta na begu v divjini skupaj s svojimi tremi otroki, poročajo tuje tiskovne agencije. Policisti so ga ubili med streljanjem, potem ko je oropal trgovino s kmetijsko opremo. Primer je na Novi Zelandiji pritegnil ogromno pozornosti.

Policijo so okoli 2.30 po lokalnem času obvestili o ropu kmetijske trgovine v podeželskem mestecu Piopio v regiji Waikato na severozahodu države. Kmalu zatem je na cesti ustavila štirikolesnik, ko se je želela Phillipsu približati, je ta začel streljati.

V streljanju je Phillips umrl, v glavo pa je bil ustreljen tudi eden od policistov, ki je v kritičnem stanju, navaja britanski BBC.

Priča streljanju je bil tudi eden od otrok, danes starih devet, deset in 12 let. Preostala dva otroka je policija v temperaturah blizu ničle iskala več ur in jih s pomočjo prvega tudi našla nepoškodovana v oddaljenem kampu.

Večkrat izginil, a nikoli pojasnil, zakaj 

Primer je na Novi Zelandiji pritegnil ogromno pozornosti. Phillips je namreč z otroki prvič izginil septembra 2021, čemur je sledila obsežna iskalna akcija, ki je novozelandsko policijo stala več tisoč dolarjev. Dvajset dni kasneje se je z otroki vrnil domov, a brez pojasnil o izginotju. Obtožili so ga potratne porabe policijskih virov in denarja. A še preden bi se moral pojaviti na sodišču, je decembra 2021 z otroki znova izginil.

Februarja 2022 so ga opazili, ko se je vrnil domov po zaloge, nato pa znova za več kot eno leto izginil. Nazadnje so ga videli oktobra lani, ko ga je skupina najstnikov skupaj z otroki opazila med sprehajanjem v divjini. Leta 2024 je policija zanj ponudila nagrado v višini 80 tisoč dolarjev (68 tisoč evrov).

Turčija, streljanje, policija
Novice Pretresljiv videoposnetek: šestnajstletnik ubil dva policista
Hrvaška policija
Novice Pijan do smrti pretepel 56-letnika
pogrešana Nika Pušnik Hecl
Novice Svojci pogrešajo 23-letnico iz Radelj ob Dravi, ki živi v Ljubljani
preiskava izginotje Nova Zelandija otroci policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.