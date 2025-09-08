Novozelandska policija po večletnem iskanju ubila očeta na begu z otroki

Novozelandska policija je ponoči po lokalnem času ustrelila Toma Phillipsa, ki je bil zadnja štiri leta na begu v divjini skupaj s svojimi tremi otroki, poročajo tuje tiskovne agencije. Policisti so ga ubili med streljanjem, potem ko je oropal trgovino s kmetijsko opremo. Primer je na Novi Zelandiji pritegnil ogromno pozornosti.

Policijo so okoli 2.30 po lokalnem času obvestili o ropu kmetijske trgovine v podeželskem mestecu Piopio v regiji Waikato na severozahodu države. Kmalu zatem je na cesti ustavila štirikolesnik, ko se je želela Phillipsu približati, je ta začel streljati.

V streljanju je Phillips umrl, v glavo pa je bil ustreljen tudi eden od policistov, ki je v kritičnem stanju, navaja britanski BBC.

Priča streljanju je bil tudi eden od otrok, danes starih devet, deset in 12 let. Preostala dva otroka je policija v temperaturah blizu ničle iskala več ur in jih s pomočjo prvega tudi našla nepoškodovana v oddaljenem kampu.

Večkrat izginil, a nikoli pojasnil, zakaj

Primer je na Novi Zelandiji pritegnil ogromno pozornosti. Phillips je namreč z otroki prvič izginil septembra 2021, čemur je sledila obsežna iskalna akcija, ki je novozelandsko policijo stala več tisoč dolarjev. Dvajset dni kasneje se je z otroki vrnil domov, a brez pojasnil o izginotju. Obtožili so ga potratne porabe policijskih virov in denarja. A še preden bi se moral pojaviti na sodišču, je decembra 2021 z otroki znova izginil.

Februarja 2022 so ga opazili, ko se je vrnil domov po zaloge, nato pa znova za več kot eno leto izginil. Nazadnje so ga videli oktobra lani, ko ga je skupina najstnikov skupaj z otroki opazila med sprehajanjem v divjini. Leta 2024 je policija zanj ponudila nagrado v višini 80 tisoč dolarjev (68 tisoč evrov).