Novi vodja avstrijske SPÖ Doskozil: Če zmagamo, ne gremo v koalicijo s svobodnjaki

Avstrijski socialdemokrati (SPÖ) so danes na izrednem kongresu v Linzu za novega predsednika stranke izvolili Hansa Petra Doskozila. Za 52-letnega nekdanjega obrambnega ministra in deželnega glavarja Gradiščanske je glasovalo 53 odstotkov od skupno nekaj več kot 600 delegatov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Hans Peter Doskozil je v govoru po izvolitvi poudaril, da so njegove življenjske sanje biti na čelu avstrijskih socialdemokratov. Izrazil je željo, da bi stranka pod njegovim vodstvom pred prihodnjimi volitvami postala najboljša v Avstriji.

Obenem je že obljubil, da SPÖ v primeru zmage na volitvah ne bo šla v koalicijo s svobodnjaki (FPÖ), ki so po njegovih besedah razdelili Avstrijce glede vprašanja migracij in pandemije covida-19. Izključil je tudi možnost koalicije z ljudsko stranko (ÖVP). Kot je pojasnil, ima s to stranko že izkušnje tako na Gradiščanskem kot tudi na zvezni ravni in izkazalo se je, da se vedno želi zgolj obdržati na oblasti.

"Postati moramo tako močni, da bomo lahko ustvarili to koalicijo treh strank," je dejal in pojasnil, da si prizadeva za to, da bi bili v prihodnji avstrijski vladi poleg SPÖ še Zeleni in stranka Neos.

Dosedanja vodja se umika iz politike

Doskozil je tako premagal župana Traiskirchna Andreasa Bablerja, ki ga je podprlo 46,8 odstotka delegatov. Preostali glasovi so bili neveljavni. Tretji kandidat Berthold Felber ni prejel nobenega glasu.

Na čelu SPÖ bo Doskozil nasledil Pamelo Rendi-Wagner, ki ni ponovno kandidirala, ker je v anketi med člani pred kongresom zasedla šele tretje mesto za Doskozilom in Bablerjem. Tako kot vsi nekdanji predsedniki se ni udeležila konference stranke. 52-letna zdravnica je že napovedala umik iz politike.