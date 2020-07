Novemu koronavirusu se je posmehoval, nato zaradi njega umrl

⚠️dead at 37

Richard Rose, Iraq War Vet, is another tragic story of a young person refusing to believe science and wear a mask, gets #COVID, becomes a superspreader and then dies. Read this article! https://t.co/OC6YmF1SXP pic.twitter.com/u2zvsLK40J — Cleavon Gilman, MD🌵 (@Cleavon_MD) July 11, 2020

V objavi 28. aprila je zapisal, da sam nikakor ne bo kupil maske, saj je do tedaj preživel, ne da bi podlegel noriji.

Le nekaj dni pozneje, 1. julija, je objavil, da je uradno v karanteni za 14 dni, saj je bil njegov test za covid-19 pozitiven, in komentiral, da mu to nikakor ni všeč tudi zato, ker naj bi ravno začel delati v novi službi.

V objavi 2. julija je zapisal, da je covid resnično beden, saj naj bi težko dihal že zgolj ob sedenju, in prijatelju v komentarju odgovoril, da ne ve, kje se je okužil.

Nekaj dni pozneje je pogrebni zavod njegovega kraja na svoji spletni strani objavil, da je Rose 4. julija umrl.

Coronavirus in four parts...don’t be like Richard Rose just #WearADamnMask



Via https://t.co/D53XgSw0DL pic.twitter.com/9OTwGY7Oqi — Icculus The Brave (@FirenzeMike) July 11, 2020

Njegove objave obkrožile splet

Rose je torej zaradi zapletov koronavirusne bolezni umrl v karanteni v domačem Port Clintonu le nekaj dni zatem, ko je prejel pozitiven rezultat na test.

Potem ko so njegovi prijatelji na spletu delili objavo v poduk drugim, naj ne bodo kot on, saj se podobno lahko zgodi tudi njim in naj zato nosijo masko, so objave obkrožile splet.