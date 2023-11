Nove zastrupitve na Hrvaškem, prve analize pijač razkrile nepravilnosti

Na Hrvaškem še vedno preiskujejo sume zastrupitev z gazirano pijačo, skupaj jih beležijo že šest. Po doslej znanih informacijah so v zagrebško bolnišnico sprejeli tri osebe, eno na Reki. Policija je po poročanju hrvaških medijev opravila tudi preiskavo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Zagrebu, kjer naj bi se s pijačo iz avtomata zastrupil mladenič. Prve analize odvzetih vzorcev po neuradnih podatkih hrvaškega Dnevnika vsebujejo jedke oz. korozivne snovi.

Od dveh oseb, starih 29 in 38 let, ki so ju zaradi domnevne zastrupitve z uživanjem brezalkoholnih gaziranih pijač zdravili v zagrebški bolnišnici, so eno že odpustili, a ostaja pod nadzorom, je v torek zvečer medijem povedal hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš, ko je obiskal pacienta v zagrebškem kliničnem centru.

Med zadnjimi primeri je domnevna zastrupitev mlajše moške osebe, ki je v klinično dobrem stanju, a še čaka na podrobno preiskavo. "Obstaja sum, da gre za zastrupitev s pijačo iz avtomata," je dejal predstojnik oddelka za gastroenterologijo v KBC Zagreb Rajko Ostojić.

Kot je pred tem poročal hrvaški časnik Jutarnji list, je mladenič, ki je na opazovanju v zagrebškem kliničnem centru zaradi poškodbe požiralnika, pil pijačo znamke Coca-Cola. Kupil jo je na avtomatu na zagrebški naravoslovno-tehnični fakulteti v plastenki, ki je bila polnjena na Hrvaškem. Druga oseba naj bi po pisanju Jutarnjega lista kupila napitek v eni od poslovalnic večje trgovske verige v Zagrebu.

"Najhujši primer imamo trenutno na Reki. Čeprav gre za hude poškodbe, stanje spremljamo in bolnik je stabilen," pa je še razkril zdravstveni minister v primeru zastrupitve v enem od gostinskih lokalov na Reki, po kateri je bolnik pristal v reški bolnišnici zaradi opeklin požiralnika. Gre za pijačo znamke Römerquelle, ki je v lasti družbe Coca-Cola. V družbi so to potrdili in poudarili, da gre za osamljen primer, povezan s 330-mililitrsko stekleničko Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate.

Beroš je še dejal, da javnosti ne more posvariti pred pitjem določenih pijač. "Imamo dve pijači v dveh mestih, polnjeni v dveh državah," je pojasnil. "Najbolje je piti vodo," je še svetoval.

Analize še potekajo

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) medtem analizira vzorce brezalkoholnih pijač z Reke, ki jih je v torek dostavila sanitarna inšpekcija.

Gre za "dva sestavljena vzorca iz 16 plastenk, skupaj osem litrov tekočine", je potrdil direktor HZJZ Krunoslav Capak.

"Verjetno gre za nekakšna jedka sredstva, najpomembnejše pa je, da ugotovimo, ali so v tej pijači kakšni tujki, saj pijača sama in vsa vsebina v njej ne moreta povzročiti takšnih poškodb," je poudaril Capak. Uradni rezultati naj bi bili znani še danes.

"V tem trenutku vam ne moremo svetovati pitja te ali one pijače. Vsakdo lahko uživa pitno vodo iz vodovodnega omrežja, ki je zdravstveno ustrezna, pod nadzorom sanitarne inšpekcije in pooblaščenih laboratorijev," je dodal.