Nove podrobnosti nesreče v Italiji: helikopter ni imel črne skrinjice

Znane so nove podrobnosti tragične helikopterske nesreče, ko je v soboto na jugu Italije umrlo sedem ljudi, med njimi tudi štiričlanska družina iz Slovenije. Preiskava nesreče še ni končana, po poročanju italijanskega portala FoggiaToday so za zdaj ugotovili, da helikopter črne skrinjice ni imel.

Preiskovalci sobotne helikopterske nesreče so ugotovili, da helikopter črne skrinjice ni imel, zato bo vzrok za nesrečo, v kateri je umrlo sedem ljudi, še težje ugotoviti. Veljavna letalska zakonodaja namreč ne zahteva črne skrinjice oziroma tovrstnega zapisovalnika letenja na krovu takšnega plovila, je povedal glavni tožilec pokrajine Foggia Ludovico Vaccaro.

Po poročanju Today.it. je Vaccaro na novinarski konferenci pojasnil, da so rotor našli približno od 100 do 150 metrov od trupa helikopterja. Po njegovih besedah je helikopter najverjetneje najprej z rotorjem udaril ob tla, se obrnil in spet udaril ob tla.

Med najverjetnejšimi vzroki za strmoglavljenje helikopterja je bilo slabo vreme, na območju mesta Apricena na jugu Italije se je po poročanju italijanskih medijev razbesnelo več neviht. Medtem se oče enega od umrlih pilotov sprašuje, kdo je v tako slabem vremenu sploh odobril polet. Ob tem pa preiskovalci ne izključujejo, da bi bila za strmoglavljenje kriva tehnična napaka na helikopterju.

V tragični nesreči umrla štiričlanska družina iz Slovenije

Kot smo že poročali, so na slovenskem zunanjem ministrstvu v soboto zvečer potrdili, da so v helikopterski nesreči življenje izgubili tudi štirje Slovenci, člani iste družine. Po poročanju POP TV je v nesreči umrl njihov sodelavec, tehnični direktor na Pro Plusu Boštjan Rigler z družino. V nesreči so umrli tudi dva pilota in zdravnik.