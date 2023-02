Nova Zelandija se pripravlja na orkan Gabrielle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vremenoslovci so opozorili, da bodo vetrovi najverjetneje še vedno dovolj močni, da lahko poškodujejo drevesa in daljnovode, ter da v prihodnjih dneh pričakujejo večjo količino padavin, ki bi lahko povzročile nove poplave in zemeljske plazove. Foto: Reuters

Na Novi Zelandiji danes potekajo priprave na močno neurje, ki grozi delom države, ki so jih januarja že prizadele poplave. Ciklon Gabrielle naj bi do večera dosegel severni otok Nove Zelandije in prinesel močne vetrove ter obilne padavine, poročajo tuje tiskovne agencije. Rdeči alarm so razglasili tudi na otoku Norfolk.

Ciklon Gabrielle grozi Novi Zelandiji – le nekaj tednov po tem, ko je mesto Auckland poplavilo zaradi močnega deževja. V Aucklandu in okolici tako danes znova vzpostavljajo zaklonišča, nacionalni letalski prevoznik Air New Zealand pa je pred prihodom ciklona odpovedal več notranjih letov. Prebivalcem nekaterih območij je bilo naročeno, naj si zagotovijo dovolj zalog živil za tri dni, če bi ostali ujeti v svojih domovih.

Pričakujejo manj uničujoče vetrove

Kategorija ciklona Gabrielle se je sicer s tretje znižala na drugo, kar pomeni, da zdaj pričakujejo manj uničujoče vetrove, poroča britanski BBC. Vendar pa so vremenoslovci opozorili, da bodo najverjetneje še vedno dovolj močni, da lahko poškodujejo drevesa in daljnovode, ter da v prihodnjih dneh pričakujejo večjo količino padavin, ki bi lahko povzročile nove poplave in zemeljske plazove.

Tudi oblasti na oddaljenem otoku Norfolk, ki leži v Tihem oceanu vzhodno od Avstralije in severno od Nove Zelandije, so danes zaradi bližajočega se močnega ciklona razglasile rdeči alarm in prebivalce pozvale, naj se po potrebi umaknejo v zaklonišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Avstralski meteorološki urad je na družbenih omrežjih sporočil, da se ciklon Gabrielle približuje otoku Norfolk, ki leži približno 1.500 kilometrov severovzhodno od Sydneyja, "vremenske razmere pa se bodo danes popoldne poslabšale in prinesle uničujoče vetrove, obilne padavine in visoke valove".