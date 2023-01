Chris Hipkins prisegel kot novi novozelandski premier

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chris Hipkins je oče dveh otrok, samega sebe pa opisuje kot običajnega Novozelandca, ki prihaja iz delavskega okolja, ima rad klobasice in kolesarjenje v službo.

Chris Hipkins je oče dveh otrok, samega sebe pa opisuje kot običajnega Novozelandca, ki prihaja iz delavskega okolja, ima rad klobasice in kolesarjenje v službo. Foto: Reuters

Na čelu novozelandske vlade je danes Jacindo Ardern tudi uradno nasledil Chris Hipkins. 44-letni politik, ki je vodil odziv države na pandemijo covid-19, bo položaj zasedal vsaj do oktobrskih volitev, na katerih se za zdaj zmaga obeta konservativni opoziciji.

Chrisa Hipkinsa je na slovesnosti v Wellingtonu na položaj zaprisegla generalna guvernerka Nove Zelandije Cindy Kiro. Po uradnem prevzemu položaja je dejal, da gre za "največji privilegij in odgovornost njegovega življenja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novi premier je bil po odstopu Jacinde Ardern edini kandidat za njenega naslednika na čelu laburistične stranke. S prevzemom njenega vodenja je postal tudi novi premier, vlado pa bo vodil vsaj do novih volitev, ki bodo oktobra.

Pred Hipkinsom je dotlej težka naloga, da oživi priljubljenost vlade, ki trenutno v anketah zaostaja za opozicijsko Nacionalno stranko. Ardernova, ki je bila za premierko prvič izvoljena leta 2017, si je namreč s prepričljivo zmago zagotovila drugi mandat leta 2020, odtlej pa je njena ekipa v luči visoke inflacije in grozeče recesije začela izgubljati podporo.

Hipkins priznal, da bi morali stroga zaprtja odpraviti že prej

Hipkins je doslej zasedal več ministrskih položajev, najbolj pa se je uveljavil kot vodja odziva države na pandemijo covid-19, ko je bila Nova Zelandija med prvimi državami, ki so zaprle svoje meje. Sprva je bil strog odziv na vsako okužbo deležen pohval, a sčasoma se je med prebivalci okrepilo nezadovoljstvo. Hipkins je priznal, da bi morali stroga zaprtja odpraviti že prej.

"Covid-19 in globalna pandemija sta ustvarila zdravstveno krizo. Sedaj je nastala še ekonomska in prav na to področje se bo moja vlada osredotočila," je nedavno dejal Hipkins. Da bodo prav visoke cene ena njegovih glavnih nalog, je napovedal tudi po današnji prvi seji vlade.

Poleg pandemije so zadnja leta Novo Zelandijo zaznamovale še naravne nesreče ter prvi teroristični napad in kot je minuli četrtek dejala Ardernova, preprosto nima več moči za vodenje države.

Hipkins je oče dveh otrok, samega sebe pa opisuje kot običajnega Novozelandca, ki prihaja iz delavskega okolja, ima rad klobasice in kolesarjenje v službo.

Ardernova bo še naprej zasedala sedež v parlamentu, a namerava bolj mirno živeti in se med drugim poročiti s svojim partnerjem Clarkom Gayfordom. Veseli se tudi, da bo lahko svojo hčerko Neve vozila v šolo, še piše AFP.