Orkanski veter na Hrvaškem: na 11-letnega dečka padla nogometna klop

Iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije danes poročajo o močnem orkanskem vetru, ki podira drevje in lomi veje, ovira promet ter povzroča škodo. V BiH so po vsej državi razglasili oranžni alarm, na Bjelašnici pa je veter pihal celo s hitrostjo 133 kilometrov na uro. O težavah zaradi orkanskega vetra poročajo tudi iz Avstrije. V Splitu je močan sunek prevrnil klop na nogometnem igrišču, ki je padla na 11-letnega dečka in ga lažje poškodovala. Odpeljali so ga v bolnišnico.

Na Hrvaškem lokalni mediji poročajo o težavah zaradi močnega vetra, predvsem iz prestolnice Zagreb in Osijeka, pa tudi od drugod. Policija je sporočila, da veje padajo na parkirana vozila in ceste, podirajo se drevesa, poročali so tudi o odpadanju delov fasad, poškodovanih semaforjih in strehah. Gasilci imajo veliko dela z odstranjevanjem ovir, zaradi katerih je ponekod moten promet.

Največ intervencij gasilcev je bilo pričakovano v Zagrebu, kjer je bila ena oseba poškodovana. Poročali so tudi o prekinitvah dobave elektrike, poroča hrvaški portal televizije N1.

V Splitu je veter prevrnil klop, ki je pod sabo pokopala 11-letnega dečka. Ta je sedel na klopi za rezervne igralce, močan sunek vetra pa je nato klop skupaj z dečkom prevrnil, poroča Slobodna Dalmacija. 11-letnik je ostal ujet pod klopjo, vendar pri zavesti. Na kraj nesreče so prispeli gasilci in reševalci, ki so dečka prepeljali v bolnišnico v Split. Kmalu so ga izpustili v domačo oskrbo.

O prekinitvah dobave elektrike so poročali tudi na območju Osijeka, kjer so gasilci popoldne prejeli več kot sto telefonskih klicev zaradi močnega vetra, ki je dosegal hitrost več kot 90 kilometrov na uro. Ob podiranju dreves so poročali tudi o padcu več telefonskih in električnih drogov na ceste in parkirane avtomobile. Močan veter je dvigoval strehe in odnašal reklamne panele. Podrl je tudi stojnice na sejmu starin, a ni zahteval žrtev.

Zaradi močnih in hitrih sunkov vetra so razglasili rdeči alarm ob hrvaški obali z izjemo Istre, kjer velja oranžni alarm, enako velja tudi za sever države. Policija je državljanom svetovala pazljivost zaradi padlih dreves, zlomljenih vej in letečih predmetov, še poroča N1.

V BiH oranžni alarm

V BiH na območju celotne države zaradi močnega vetra s hitrostjo do 70 kilometrov na uro velja oranžni alarm. O močnem vetru so poročali iz vseh delov države, ponekod pa so sunki dosegali orkansko moč. Na Bjelašnici je veter pihal celo s hitrostjo 133 kilometrov na uro, zato so na tem priljubljenem smučišču zaprli sedežnico, poroča sarajevski portal klix. Najbolj vetrovno je sicer v gorah, kjer pričakujejo tudi sneg.

Veliko dela imajo tudi gasilci v Avstriji, prejeli so 170 klicev na pomoč

O težavah zaradi orkanskega vetra poročajo tudi iz Avstrije. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA so v zadnjih 24 urah imeli gasilci na Dunaju polne roke dela zaradi vetra s precejšnjimi plohami. Danes zjutraj so poročali o 170 klicih za pomoč. Poleg razrahljanih okenskih kril, polomljenih vej in vdora vode na podstrešja je na poslopju nekega podjetja popustila pločevinasta streha, ki so jo gasilci morali zavarovati.

V Srbiji so sunki vetra ponekod dosegli do sto kilometrov na uro

Zaradi orkanskega vetra, pa tudi snega, oranžni alarm velja tudi v Srbiji, od koder poročajo, da je veter v Beogradu in Novem Sadu podiral drevesa, tudi na avtomobile in ceste, pri Vrbasu pa je s šole odnesel streho, poroča srbski portal N1.

V Vojvodini so sunki vetra dosegli tudi sto kilometrov na uro, ponekod zaradi podrtih električnih drogov ni elektrike.

Zaradi snežne nevihte in slabih vremenskih pogojev so na nekaterih smučiščih odpovedali začetek sezone. Zaradi slabega vremena so začasno ustavili promet na železniški progi med Inđijo in Novim Sadom.