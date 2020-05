Nova Trumpova tiskovna predstavnica obljubila, da ne bo lagala novinarjem #video

Njena predhodnica Stephanie Grisham v devetih mesecih vodenja tiskovnega urada Bele hiše ni imela niti ene novinarske konference in se je pred kratkim vrnila nazaj k prvi dami Melanii Trump.

Pred njo sta z dopisniki Bele hiše sodelovala najprej Sean Spicer in nato Sarah Huckabee Sanders, ki je vzdržala najdlje. Predsednik ZDA Donald Trump je najraje sam svoj tiskovni predstavnik.

Foto: Getty Images

Večino dneva preživi v predsednikovi družbi

McEnanyjeva je dejala, da večino dneva preživi s predsednikom in vpija njegovo razmišljanje. Svoje poslanstvo vidi v tem, da javnosti prenese predsednikovo stanje duha, predstavi ta dejstva, da bo predsednik deležen poštenega in točnega poročanja, Američani pa bodo dobili pošteno in točno informacijo.

Med prvim medijskim nastopom jo je spremljala tudi šestmesečna hčerka. Foto: Getty Images

"Izjemen prvi nastop"

McEnanyjeva je imela glede na standarde njenih predhodnikov v Trumpovi vladi izjemno uspešen prvi nastop. Nesramnosti ni bilo ne z ene in ne druge strani. Niti ko je bila kritična do nekdanjega podpredsednika ZDA Josepha Bidna glede obtožb o spolnem nadlegovanju in je vprašanje o številnih podobnih obtožbah na račun Trumpa zavrnila kot stare zgodbe.

"Izjemen prvi nastop. Pomembno je, kako deluješ na televiziji. Navajala je dejstva o vsebini, imela je statistiko in zelo je artikulirana. Njen slog je udoben. Bila je umirjena," je med drugim pohvalno govoril na televiziji Fox News nekdanji tiskovni predstavnik Bele hiše v vladi predsednika Georga Busha mlajšega Ari Fleischer.

Napačne trditve in navedbe

So bili pa na drugi strani do njenega nastopa zelo kritični pri CNN, saj so po preverjanju dejstev ugotovili, da je McEnanyeveva med svojim nastopom navedla vrsto napačnih dejstev.