Norveška se pripravlja na ruski napad

Norveški grozijo resne varnostne razmere, zaradi česar je norveški obrambni minister Tore O. Sandvik od norveškega parlamenta zahteval, da odobri velike naložbe v različne dele oboroženih sil, da bi okrepili obrambno sposobnost Norveške, piše norveški medij Barents Observer.

Nakup južnokorejskih samohodnih havbic

Norveško ministrstvo za obrambo zahteva 17 milijard kron (1,43 milijarde evrov) sredstev. Že predtem se je Norveška odločila, da bo za obrambo do leta 2036 namenila 140 milijard evrov sredstev.

Z dodatnimi sredstvi bo Norveška med drugim kupila 24 samohodnih havbic K9 južnokorejske izdelave za svojo brigado, ki jo postavlja na novo v regiji Finnmark na skrajnem severovzhodu Norveške, na meji z Rusijo.

Stalna vojaška sila v regiji Finnmark

Norveška vojska ima v svoji orožarni že zdaj 29 K9. To orožje bo jedro artilerijskega bataljona, ki bo del nove brigade Finnmark. Poleg novih havbic bo brigada dobila protiletalsko orožje, bataljon lahke pehote, inženirsko četo, obveščevalno četo in okrepljeno poveljstvo.

Poleg Norveške ima 155-milimetrske samohodne havbice K9 v oborožitvi tudi njena soseda Finska.

"Naš načrt je razviti enoto, ki bo prisotna v Finnmarku v času miru, krize in vojne. To bo stalna vojaška sila," je povedal poveljnik norveške vojske, generalmajor Lars Lervik, januarja letos.

Oprema za boj proti ruskim minam

Novi obrambni sveženj v vrednosti 17 milijard kron vključuje tudi nakup opreme za norveško mornarico za boj proti pomorskim minam. Med to opremo spadajo površinska vozila brez posadke, daljinsko vodena vozila in avtonomna podvodna vozila.

Sistemi se uporabljajo za odkrivanje in nevtralizacijo podvodnih min in eksploziva. Nadomestili naj bi trenutno norveško floto minolovcev.

Zavarovanje podvodne infrastrukture

Naložbe v opremo za boj proti pomorskim minam so nujne, poudarja obrambni minister Sandvik: "Zagotoviti moramo, da imajo oborožene sile sredstva, potrebna za odkrivanje ter nevtralizacijo min in drugih eksplozivov pod vodo. To bo prispevalo k varni plovbi naših in zavezniških ladij v norveških vodah ter zavarovalo kritično podvodno infrastrukturo."