Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
14.41

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
mornarica vojska Norveška Velika Britanija nakup ladja

Nedelja, 31. 8. 2025, 14.41

54 minut

Norveška kupuje britanske fregate

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
fregata, bojna ladja | Fregate tipa 26 bodo norveški mornarici dobavljene od leta 2030 naprej. | Foto Guliverimage

Fregate tipa 26 bodo norveški mornarici dobavljene od leta 2030 naprej.

Foto: Guliverimage

Norveška vlada je v okviru strateškega partnerstva z Veliko Britanijo izbrala podjetje BAE Systems za nakup od pet do šest bojnih ladij, je danes sporočil norveški premier Jonas Gahr Store. Po poročanju medijev je pogodba vredna približno 100 milijard kron oziroma približno 8,5 milijarde evrov.

BAE je premagal konkurenčne ponudbe francoskih, nemških in ameriških proizvajalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev vlade o nakupu mora potrditi še norveški parlament.

"Fregate so ključni del naše obrambe, ker so bistvene za zaščito suverenosti države," je Store (na fotografiji) dejal na novinarski konferenci. | Foto: Reuters "Fregate so ključni del naše obrambe, ker so bistvene za zaščito suverenosti države," je Store (na fotografiji) dejal na novinarski konferenci. Foto: Reuters Store je dejal, da sta bili v postopku izbire ključni dve vprašanji: kdo je najpomembnejši strateški partner in kdo dobavlja najboljše fregate. "Njihova zmogljivost in tesno partnerstvo sta bila osnova našega skupnega prepričanja, da je britanska fregata najboljša," je utemeljil odločitev ter izpostavil tesno sodelovanje med norveško in britansko mornarico.

Kot poroča AFP, so britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz v zadnjih mesecih obiskali Norveško, da bi promovirali ponudbe iz teh držav.

Dogovor je danes potrdil tudi britanski premier Starmer. "Pravkar smo se z Norveško dogovorili za deset milijard funtov vreden posel za izvoz naših vodilnih fregat tipa 26," je med drugim zapisal na družbenih omrežjih.

Norveška, članica zveze Nato, ima kopensko mejo z Rusijo, s katero meji tudi na Barentsovem morju, po ruski invaziji na Ukrajino pa povečuje obrambne izdatke, poročajo agencije.

Zaliv Tsemes, morje, Črno morje
Novice Katastrofa na Črnem morju: Moskva je dva dni prikrivala, kaj se je zgodilo
Admiral Nahimov
Novice Ruska jedrska pošast je znova zaplula
Ladje
Novice Opazili skrivnostne ruske ladje: jih zelo zanima, kaj leži na dnu morja?
mornarica vojska Norveška Velika Britanija nakup ladja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.