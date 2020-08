Nihče ni kazal znakov okužbe, a je 33 članov posadke pozitivnih

Nihče od skupno 158 članov posadke ne kaže znakov okužbe. Kljub temu so testirali vse in pri 33 je bil rezultat pozitiven, pri 120 pa negativen. Pet članov posadke morajo še enkrat testirati, navedbe nemške tiskovne agencijae dpa povzema STA.

Vse potnike so izkrcali z ladje takoj po vplutju v Tromso. Skupno naj bi v zadnjih treh tednih potovalo na njej 380 ljudi.

Potnike čaka 10-dnevna karantena

Potniki, ki so bili na ladji v zadnjih dneh, bodo morali v 10-dnevno karanteno, je po poročanju STA v petek povedala predstavnica zdravstvenih služb v Tromsoju Kathrine Kristoffersen.

Ladja naj bi v petek popoldne odplula nazaj na otočje Spitsbergi (Svalbard), a so pot odpovedali takoj po ugotovitvi prvih okužb pri posadki.

Prve okužbe na ladji, ki je prispela s potovanja po Spitsbergih, so odkrili v petek dopoldne pri štirih članih posadke. Vsi štirje naj bi bili že več dni na ladji ločeni od ostalih ljudi, saj naj bi bili slabšega zdravja, niso pa kazali simptomov okužbe s covidom-19, pa navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V Grčiji zaradi naraščanja okužb poostrili ukrepe

V Grčiji so zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom danes poostrili ukrepe proti covidu-19. Med drugim so v zaprtih javnih prostorih obvezne zaščitne maske, število gostov v barih je omejeno, obiski v bolnišnicah in domovih za starejše so dovoljeni le izjemoma.

Grške oblasti so se za strožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa odločile, ker v zadnjem času število novih okužb vztrajno narašča. V sredo jih je bilo potrjenih 57, dan kasneje 65, v petek pa 78.

Tistim, ki omejitev ne bodo spoštovali, grozi denarna kazen 150 evrov. Grški mediji poročajo, da policisti pogosto preverjajo spoštovanje ukrepov v javnem prevozu in gostinskih lokalih.

Odprli šest pristanišč za križarke

Je pa Grčija danes prvič v letošnji poletni turistični sezoni odprla šest svojih pristanišč za ladje za križarjenje; Pirej, Rodos, Heraklion, Volos, Krf in Katakolon. Prve ladje je sicer po besedah ministra za pomorski promet Gianisa Plakiotakisa pričakovati šele čez tri tedne, navaja AFP.

Grčija si prizadeva oživiti turizem, ki ga je pandemija hudo prizadela. Pri tem izpostavlja, da so se doslej uspeli precej izogniti pandemiji. V državi z 10,5 milijona prebivalcev so doslej potrdili 4500 okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 206 ljudi, še spomni STA.