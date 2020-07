Virus odkrili pri strokovnem sodelavcu v kabinetu premierja Janše

Testiran je bil večji del ekipe kabineta, smo neuradno izvedeli iz kabineta premiera Janeza Janše, ker so tam potrdili prvo okužbo s koronavirusom. Okužbo so potrdili pri strokovnem sodelavcu v kabinetu premierja. Da je bil test pozitiven, so izvedeli včeraj, tega sodelavca pa po informacijah iz kabineta zadnje dneve ni bilo v službi.

Iz kabineta so uradno v petek zvečer, ko smo preverjali neuradne informacije, sporočili:

"Eden od uslužbencev kabineta predsednika vlade je bil zaradi slabšega počutja včeraj na testiranju za COVID-19. Ker je bil test pozitiven, smo v skladu s smernicami in epidemiološkimi priporočili NIJZ za vse zaposlene, ki so bili v stiku z navedenim uslužbencem, organizirali testiranje. Rezultati vseh testov so bili negativni. Glede morebitnih dodatnih ukrepov smo v stiku s pristojnim epidemiologom, ki je priporočil, da se v prihodnjem tednu izvede kontrolno testiranje. Sodelavka, ki sicer z obolelim deli pisarno, pa bo kljub dobremu počutju in negativnemu testu preventivno ostala v karanteni do kontrolnega testiranja.V kabinetu predsednika vlade striktno izvajamo priporočila NIJZ glede preprečitve morebitnih okužb s koronavirusom, zato dodatni ukrepi niso potrebni. Vsi zaposleni so pozvani k samozaščitnemu in odgovornemu ravnanju. Predsednik vlade se je iz preventivnih razlogov že večkrat testiral za COVID-19. Tokrat se testiranja ni udeležil, saj ni bil v stiku z okuženim sodelavcem," so zapisali.

Premier Janez Janša je bil ta teden na dopustu in ni bil med tistimi, ki so bili v zadnjem mesecu v stikih z okuženim strokovnim sodelavcem.