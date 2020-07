V četrtek so potrdili 17 okužb z novim koronavirusom v desetih občinah, umrla je ena oseba. Naredili so 917 testov. V sredo so potrdili 24 okužb, v torek in ponedeljek pa po 14 okužb. V karanteni je 41 otrok iz slatinskega vrtca in župan Rogatca Martin Mikolič, ki je bil v stiku z okuženo osebo.

Aktivno okuženih je 240 ljudi. V bolnišnicah se zdravi 25 oseb, od tega pet na intenzivni negi. V sredo so potrdili 24 okužb, v torek in ponedeljek pa po 14 okužb.

Od novih okužb so po tri potrdili v občinah Rogaška Slatina, Ilirska Bistrica in Ribnica, dve v ljubljanski občini, po eno pa v občinah Kranj, Rogatec, Litija, Log - Dragomer, Ljutomer in Nova Gorica.

V slatinskem vrtcu še dve okužbi, 41 otrok v karanteni

V enoti Izvir Vrtca Rogaška Slatina so v sredo zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom pri otroku, v četrtek pa še dve okužbi pri strokovnih delavkah. V karanteni je tako 41 otrok in šest zaposlenih, je danes za STA povedala ravnateljica vrtca Majda Plavčak.

Kot je dejala Plavčakova, so v vrtcu zaprli tri igralnice, umivalnico in enega izmed vhodov oziroma so zaprli tisti del vrtca, kjer so zaznali okužbo. Vrtec je še vedno odprt, otroci pa lahko vstopajo skozi pet preostalih vhodov, piše STA. V vrtcu so v stalnem stiku z Nacionalnih inštitutom za javno zdravje, v četrtek pa so z zunanjimi izvajalci opravili temeljito razkuževanje prostorov, v katerem so bivale okužene osebe.

Okužena je županova tašča

V karanteni je tudi župan Rogatca Martin Mikolič, ki je bil v stiku z okuženo osebo. Mikolič je za STA povedal, da je v karanteni skupaj z ženo, ker sta bila v stiku s taščo, ki pa je okužena z novim koronavirusom. Za zdaj se počuti dobro, testiral se ni, karantena pa se mu bo iztekla v četrtek.

V Hrastniku brez novih okužb

V Domu starejših Hrastnik so medtem v četrtek odvzeli pet brisov zaradi morebitnih okužb z novim koronavirusom in šest brisov pri občanih. Vsi izvidi brisov so bili negativni, so danes sporočili s hrastniške občine.

Vse skupaj so v Sloveniji do zdaj potrdili 2.156 okužb, umrlo je 119 ljudi, naredili pa so 131.529 testov.

Polovica okužb se zgodi v podjetjih

V četrtek je namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak dejala, da je 50 odstotkov vseh sredinih in torkovih okužb v delovnih organizacijah. Pozvala je k spoštovanju samozaščitnih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja virusa tako v zasebnem življenju kot tudi v službi.

Zaradi nespoštovanja pravil popolna prepoved obiskov V UKC Ljubljana so medtem v torek zaradi nespoštovanja pravil in zagotavljanja varnosti popolnoma prepovedali obiske na oddelku centralne intenzivne terapije. Režim v preostalih intenzivnih terapijah ostaja nespremenjen.

Ministrstvo za zdravje je vzpostavilo telefonsko številko 080 71 10, na kateri lahko socialnovarstveni zavodi od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 15. in 16. uro prejmejo strokovne nasvete v povezavi z dilemami, ki se jim porajajo pri delu v povezavi s preprečevanjem in obvladovanjem okužb z virusom sars-cov-2.