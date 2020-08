V Sloveniji 15 novih okužb in nobenih novih smrtnih žrtev

Do zdaj so v Sloveniji potrdili 2.171 okužb z novim koronavirusom, zaradi covid-19 pa je skupaj umrlo 119 bolnikov. Glede na podatke s spletne strani covid-19.sledilnik.org so po dva nova primera okužb odkrili v Ljubljani in Kranju.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 31. 7. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 892

- Št. pozitivnih: 15

- Št. hospitaliziranih: 22

- Št. oseb na intenzivni negi: 5

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2

- Število umrlih: 0

Po en nov primer okužbe z novim koronavirusom so zabeležili v naslednjih občinah: Rogaška Slatina, Trbovlje, Ribnica, Domžale, Škofljica, Maribor, Žiri, Grosuplje, Kozje in Slovenj Gradec. Eno novo okužbo so potrdili pri tujem državljanu. V Sloveniji trenutno beležimo 231 aktivnih primerov okužb. Spomnimo, včeraj so pri nas potrdili 17 novih okužb, umrl pa je en bolnik z boleznijo covid-19.