Zagrebški gasilci so v četrtek zjutraj zagotovo pritegnili veliko pozornosti mimoidočih, ko so na Cvjetnem trgu v Zagrebu skušali odpreti jašek.

Več gasilcev Javne gasilske enote mesta Zagreb (JVP Zagreb) je na teren prihitelo okoli 8. ure zjutraj, potem ko so prejeli obvestilo, da je nekomu v jašek padel prstan.

Kljub ogromnemu trudu z različnim orodjem je bil jašek nepopustljiv, in gasilci nikakor niso mogli doseči dragocenega kosa nakita.

Lastnik prstana je imel tako žal pokvarjen dan.

Hrvaški Dnevnik, ki je o dogodku poročal, ni navedel, ali so gasilci kasneje še enkrat ukrepali.