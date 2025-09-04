Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
4. 9. 2025,
11.23

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

prstan orodje jašek gasilci Zagreb

Četrtek, 4. 9. 2025, 11.23

1 ura, 27 minut

Nevsakdanja intervencija: gasilci na pomoč v središču Zagreba

Na. R.

Trudili so se in trudili, a niso zmogli.

Trudili so se in trudili, a niso zmogli.

Zagrebški gasilci so v četrtek zjutraj zagotovo pritegnili veliko pozornosti mimoidočih, ko so na Cvjetnem trgu v Zagrebu skušali odpreti jašek.

Več gasilcev Javne gasilske enote mesta Zagreb (JVP Zagreb) je na teren prihitelo okoli 8. ure zjutraj, potem ko so prejeli obvestilo, da je nekomu v jašek padel prstan. 

gasilci, Zagreb, intervencija, jašek, prstan, orodje | Foto:

Kljub ogromnemu trudu z različnim orodjem je bil jašek nepopustljiv, in gasilci nikakor niso mogli doseči dragocenega kosa nakita.

gasilci, Zagreb, intervencija, jašek, prstan, orodje | Foto:

gasilci, Zagreb, intervencija, jašek, prstan, orodje | Foto:

Lastnik prstana je imel tako žal pokvarjen dan.

gasilci, Zagreb, intervencija, jašek, prstan, orodje | Foto:

Hrvaški Dnevnik, ki je o dogodku poročal, ni navedel, ali so gasilci kasneje še enkrat ukrepali.

