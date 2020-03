Neverjetno: kaj vse počne 80-letnica #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med opazovanjem vnukov na hokejski tekmi se je odločila, da tudi sama prvič v življenju stopi na drsalke in se preizkusi na ledu. Sprva jo je bilo zelo strah, saj se je zavedala nevarnosti, da bi padla, si zlomila kost in se huje poškodovala. Postopoma pa je na drsalkah postala vse močnejša in samozavestnejša.

Včlanila se je tudi v hokejski klub, ekipa pa je sestavljena večinoma iz žensk v svojih petdesetih in šestdesetih letih starosti. Treningi potekajo trikrat na teden, trenirajo v tamkajšnji telovadnici na ledu. Na svojem rdečem dresu ponosno nosi številko 80, ki predstavlja njeno starost. V njenem moštvu imajo pravilo, da vsak nosi številko svoje starosti.

Fjodorova, ki ima tri vnuke, je dejala, da je veliko počasnejša in manj spretna od mlajših igralcev, vendar v hokeju neizmerno uživa. Upa, da bo lahko še dolgo igrala hokej, saj se ob tem počuti, da ima več energije za igranje in druge hobije.