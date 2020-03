Deset ukrepov, ki jih je priporočljivo uvesti takoj

Poskrbite za pravo obrambo telesa. Foto: Getty Images Ob vsesplošni skrbi za zdravo življenje in krepitev svojega organizma je pomembno, da v svoj vsakdan vpeljemo novo rutino, ki zajema deset preprostih korakov.

1. POJDITE V NARAVO

Čim več časa preživite v naravi – naj bo to na sprehodu, kolesu ali teku. Zadihajte svež zrak in si dovolite nekaj razigranih trenutkov na prostem.

2. URAVNOTEŽENA PREHRANA

Izogibajte se mastni in težki hrani z veliko soli in sladkorja. V svoj prehranjevalni režim vključite več sveže zelenjave in sadja, polnovrednih testenin in kruha. Izberite bolj pusto meso in ribe, pijte veliko vode ali nesladkanih sokov. Vaša prehrana naj bo obogatena z vitamini A, C, D in E, ne pozabite tudi na cink, ki skrbi za pravilno delovanje belih krvničk, zato je pomembno, da ga telesu ne primanjkuje, hkrati pa je bistven za rast in obnovo celic.

Naše telo v tem obdobju potrebuje veliko vitaminov in mineralov. Foto: Getty Images

3. MANJ STRESA

Stres je zelo povezan z odpornostjo našega organizma, zato je pomembno, da se naučimo z njim spopadati. Poiščite "ventile", ki vam bodo pomagali, da boste lažje odpravili vsakodnevne skrbi – to je lahko šport, meditacija, branje … Karkoli, kar vas pomirja in blagodejno vpliva na vaše počutje.

4. SPANJE IN POČITEK

Za večji ščit pred virusi in obolenji boste poskrbeli tudi s kakovostnim počitkom, ki naj traja vsaj osem ur. Da bi izboljšali kakovost nočnega spanca, je pomembno predvsem troje:

Ugasnite vse elektronske naprave že eno uro pred spanjem.

Prezračite spalnico in poskrbite, da v njej ne bo prevroče. Idealna temperatura za spanje naj bi bila okoli 18 stopinj Celzija.

Določite si urnik: Pomembno je, da se ure, ob kateri se redno odpravljate spat, držite tudi sami. Le tako se boste lahko najbolje počutili in si zagotovili zadostno količino spanja.

5. REDNA HIGIENA

Redno si umivajte roke s toplo vodo in milom. Če ste na poti, roke razkužite z namenskim razkužilom za roke, ki mora vsebovati vsaj 60 odstotkov etanola.

Umivajte si roke! Foto: Getty Images

6. PRAVILNO KAŠLJANJE IN KIHANJE

Ob kašljanju ali kihanju se vedno obrnemo stran od drugih ljudi, vedno kašljamo v rokav ali robček za enkratno uporabo, ki ga potem takoj odvržemo v smeti.

7. IZOGIBAJTE SE ZAPRTIH PROSTOROV Z VELIKO LJUDMI

Ostanite doma in v stiku z najbližjimi. To je obdobje, ko si lahko vzamemo čas zase in se izogibamo druženju s skupinami ljudi. Samo tako lahko poskrbimo za naše počutje.

8. ZRAČENJE

Večkrat dnevno poskrbite za temeljito zračenje prostorov, in sicer vsaj za deset minut. Če je le možno, naredite prepih, tako bo sveži zrak še hitreje osvežil prostore v notranjosti - odprite vsa okna in vrata v prostoru. Naj to postane vaš novi ritual, ki ga lahko ponovite na tri ure.

9. ZAČNITE DAN S ČEBELJO ENERGIJO

Dan pozdravite z matičnim mlečkom Gelée royale, ki je s svojimi vitamini (vitamina C in E ter naravni betakaroten) naraven ščit našega imunskega sistema.

Začnite dan z nasmehom. Foto: Getty Images

Kaj je matični mleček? Matični mleček je najdragocenejši pridelek iz čebeljega panja. Proizvajajo ga mlade čebele dojilje, stare od pet do 12 dni, ki še ne letijo. Matični mleček je izloček njihovih žlez, s katerim prve tri dni hranijo svoj zarod in matico, po tretjem dnevu pa je z matičnim mlečkom hranjena le še ličinka matice. Matični mleček je njena edina hrana do konca življenja. Čebelja kraljica - matica - je po genetski zasnovi povsem enaka drugim čebelam, zaradi hranjenja z matičnim mlečkom pa je edina plodna čebela, skoraj dvakrat večja in živi kar 15-krat dlje od drugih čebel.

Izbirate lahko med različnimi matičnimi mlečki, ki so prilagojeni prav vsakemu družinskemu članu. Pri Medexu so zasnovali pet različnih, primernih za različne starostne skupine in življenjske sloge:

Gelée royale, sveži matični mleček: Sveži matični mleček je gosta tekoča snov specifičnega okusa. Uživajte ga pod jezikom in ga imejte v ustih čim dlje. Tako boste zagotovili kar najboljšo absorpcijo v organizem in po določenem obdobju redne uporabe odkrili, zakaj ga tako opevajo ter slavijo tudi čebelarji in številne raziskave.

Gelée royale junior: Slasten okus odlikuje tudi Gelée royale junior, ki je zaradi močne oranžne barve obenem privlačen na pogled. Zanimivo barvo mu daje naravni betakaroten, ki skupaj z naravnima vitaminoma C in E dopolnjuje delovanje matičnega mlečka.

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema ter prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom (deluje kot antioksidant), vitamin A pa ima poleg vloge pri delovanju imunskega sistema še vlogo pri ohranjanju vida.

Gelée royale super: Ena steklenička vsebuje tisoč miligramov matičnega mlečka in 300 odstotkov priporočene dnevne vrednosti vitamina D.

Vitamin D prispeva k delovanju imunskega sistema in ga imenujejo tudi "sončni" vitamin. Je eden redkih vitaminov, ki ga naše telo lahko proizvaja samo, kar pa ne drži v jesensko-zimskih mesecih, ko smo veliko manj izpostavljeni sončnim žarkom, zato je takrat priporočljivo, da ga v svoje telo vnašamo z ustrezno prehrano ali v obliki dodatkov.

Bio gelée royale forte pomaga, da telo ne omaga! S svojo "forte" močjo je najmočnejši član Medexove družine matičnih mlečkov Gelée royale. Namenjen je odraslim z zelo aktivnim, močno obremenjenim življenjskim slogom.

Vse njegove sestavine so iz ekološke pridelave, tudi matični mleček in vitamin C iz acerole. Osnova je agavin sirup, ki ga odlikuje nizek glikemični indeks (GI).

Gelée royale men, kapsule: Izjemna kombinacija matičnega mlečka, ginsenga, vitamina E in cinka navdušuje že številne. Skrbno izbrane sestavine izvirajo iz zakladnice čebeljega panja in tradicionalne kitajske medicine, v kateri se ginseng uporablja že več kot pet tisoč let. Vitamin E in cink ščitita celice pred oksidativnim stresom, cink pa ima tudi vlogo pri plodnosti, razmnoževanju in delovanju imunskega sistema. Nezanemarljiv je njegov prispevek k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi.

Izdelek Gelée royale men je namenjen moškim, lahko pa ga uživajo tudi ženske.

V Medexovi ponudbi je še več izdelkov z matičnim mlečkom. Preverite na www.medex.si.

10. HITRA POMOČ ZA KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA

Včasih telo kljub vsem pripravam podleže zunanjim vplivom. Da si bo hitro opomoglo, vam bo napitek Cold&Flu pomagal, ko se vas bo nekaj lotilo. Vsebuje namreč naravne izvlečke s klinično potrjeno učinkovitostjo, dodane vitamine in minerale. Napitek je brez konzervansov in umetnih arom, a z odličnim okusom črnega ribeza.

Vas zanima, kako učinkuje?

• Vitamini A, B6, B12, C, D, folat in cink imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

• Ameriški slamnik prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema in dihal.

• Riboflavin, vitamini B6, B12, C, folat in magnezij prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

• Cink in magnezij imata vlogo pri sintezi beljakovin.