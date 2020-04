Nevarna nevednost politika o koronavirusu: mislili so, da se šali

"Razlog za ta ukrep je, tako kot pri vseh drugih, ki jih sprejemamo glede na razpoložljive podatke in nasvete zdravnikov, da smo pravkar izvedeli, da se ta virus zdaj širi še pred razvojem simptomov bolezni. Posamezniki so lahko okužili druge, še preden so se sami začeli počutiti slabo. To smo izvedeli šele v zadnjih 24 urah."

V ameriški zvezni državi Georgii so imeli v četrtek 5.444 potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom. Hospitalizirana je približno petina bolnikov, zabeležili pa so 176 smrti.

Nekateri Američani se v zadnjem dnevu sprašujejo, če del odgovornosti za to nosi guverner Georgie Brian Kemp, ki se je dolgo upiral predlaganim ukrepom, naj državljani ostanejo doma, nato pa odlok o takšnem ukrepu vendarle izdal v sredo.

Razlog za njegov ukrep se, sodeč po odzivih na družbenih omrežjih, zdi neverjeten: Kemp je na sredini tiskovni konferenci namreč pojasnil, da se je za ukrep odločil zaradi pomembne nove informacije, ta pa je, da se lahko novi koronavirus prenaša asimptomatično, kar pomeni, da ga lahko širijo tudi ljudje, ki sicer ne kažejo znakov bolezni covid-19.

To je nekaj, kar v ZDA vedo že vsaj od konca januarja, ko je na možnost asimptomatičnega prenosa koronavirusa začel opozarjati zdravnik Anthony Fauci, glavni predstavnik medicine v kriznem štabu predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Brian Kemp je guverner ameriške zvezne države Georgie od januarja 2019. Guvernerske volitve, na katerih je zmagal, sicer veljajo za kontroverzne, saj naj bi bil precej volivcem njegove protikandidatke Stacey Abrams na sporen način onemogočen dostop do volilnih mest. Foto: Reuters

Na asimptomatične prenašalce virusa je sredi februarja nato opozoril tudi Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Pred tem, da je asimptomatični prenos virusa lahko eno večjih gonil širjenja bolezni, je nato sredi marca opozorila še imunologija Deborah Birx, svetovalka v kriznem štabu Bele hiše.

Na nevednost guvernerja Kempa se je na Twitterju odzvalo na tisoče uporabnikov. Med njimi je tudi ameriška senatorka in nesojena kandidatka za predsednico ZDA s slovenskimi koreninami Amy Klobuchar, ki je na Twitterju zapisala, da bi lahko zaradi guvernerja Kempa umrlo na tisoče Američanov:

If they had better election laws Stacey Abrams would be governor of Georgia. Brian Kemp’s negligence could cost Americans thousands of lives. https://t.co/hFCBZ60v0a