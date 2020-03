Mož Amy Klobuchar okužen s koronavirusom

Senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar je sporočila, da je moral njen soprog John Bessler v bolnišnico zaradi okužbe z novim koronavirusom. Sama ni okužena in se ne bo testirala, je še dejala in dodala, da se s soprogom zaradi njegove bolezni nista videla že dva tedna.

Senatorkin soprog je sprva dobil vročino in hud kašelj, nato je zbolel za koronavirusno boleznijo 19 in dobiva kisik, čeprav ni na ventilatorju, piše STA.

"Moža imam zelo rada in to, da ne morem biti ob njemu v bolnišnici, je ena najtežjih stvari glede te bolezni. Vem, da gredo številni Američani skozi podobno ali še hujše. Upam in molim za vas vse in tudi upam, da boste to storili za mojega moža. Sama bom nadaljevala delo v senatu za pomoč Američanom," je še sporočila Klobucharjeva.

59-letna demokratka Amy Klobuchar je februarja lani napovedala, da se bo potegovala za položaj predsednice ZDA. Kampanja je trajala do 2. marca letos, ko je od nje odstopila in podprla nekdanjega podpredsednika ZDA Josepha Bidna, še navaja STA.