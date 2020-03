Klobucharjeva odstopila od tekme za ameriško predsednico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar je odstopila od tekme za demokratsko predsedniško nominacijo. Po poročanju ameriških medijev se bo Klobucharjeva v ponedeljek zvečer po lokalnem času v Teksasu pridružila zborovanju Joeja Bidna in podprla njegovo predsedniško kandidaturo. Danes se je iz predsedniške tekme umaknil tudi Pete Buttigieg.

Senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar se je na demokratskih primarnih volitvah v Južni Karolini uvrstila na šesto mesto med vsemi kandidati. Na volitvah demokratov v omenjeni ameriški zvezni državi je prepričljivo slavil Joe Biden, nekdanji ameriški podpredsednik v času administracije nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame pred senatorjem iz Vermonta Berniejem Sandersom, ki je z občutno razliko pristal na drugem mestu.

Klobucharjeva bo za predsednika podprla Bidna

Kot poroča BBC, se bo Klobucharjeva nocoj po lokalnem času pridružila Bidnovemu zborovanju v Teksasu in podprla njegovo predsedniško kandidaturo. Tako Biden kot Klobucharjeva v tekmi za demokratsko predsedniško nominacijo zastopata bolj sredinsko držo stranke.

V tekmi za demokratsko predsedniško nominacijo trenutno vodi senator iz Vermonta Bernie Sanders, ki pripada bolj radikalni struji stranke. Foto: Reuters

Novica o umiku senatorke slovenskega rodu iz predsedniške tekme pa je prišla v javnost po tem, ko se je v nedeljo za enako potezo odločil zmagovalec primarnih volitev v Iowi Pete Buttigieg. Oba kandidata sta se za umik odločila dan pred tako imenovanim super torkom, ko bodo demokratskega predsedniškega kandidata izbirali v 14 ameriških zveznih državah.

Dan pred super torkom v igri za nominacijo še pet kandidatov

Po odstopu Klobucharjeve in Buttigiega v tekmi za nominacijo demokratov ostaja še pet kandidatov: prej omenjena Joe Biden in Bernie Sanders, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, nekdanji newyorški župan Michael Bloomberg in članica predstavniškega doma Tulsi Gabbard.

Po skupnem številu glasov delegatov trenutno vodi Sanders, njegov najresnejši protikandidat pa očitno postaja Biden. V taboru republikancev se bo za drugi mandat na čelu ZDA potegoval aktualni ameriški predsednik Donald Trump.