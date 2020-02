Trump se je norčeval iz kandidatke slovenskega rodu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trump se je z gestami dušenja norčeval iz Klobucharjeve, češ da se ji je pri govoru zataknilo. Dejal je, da je Klobucharjeva na pripombo kolega Alfreda E. Neumana (gre za vzdevek, ki ga je Trump nadel kandidatu Peteu Buttigiegu) odvrnila: "Ali praviš, da sem neumna".

"Kdo izjavi kaj takšnega," je dejal Trump, ki meni, da je to konec njene kampanje.

Poleg Klobucharjeve in Buttigiega se za demokratsko predsedniško nominacijo borijo še Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders in Joe Biden.

Predniki Amy Klobuchar izvirajo iz Bele krajine. Foto: Reuters

Zadnja nacionalna anketa televizije ABC in časopisa Washington Post največjo podporo kaže Sandersu, in sicer 32 odstotkov podpore, Bidnu 16 odstotkov, Bloombergu 14 odstotkov, Warrenovi 12 odstotkov, Buttigiegu osem, Klobucharjevi pa najmanj, in sicer sedem odstotkov podpore.

Njen praded izvira iz Bele krajine

Amy Klobuchar je senatorka slovenskega rodu, sicer pa priznana pravnica. Njen praded Mihael Klobučar je v ZDA migriral konec 19. stoletja, izhaja pa iz Bele krajine. Slovenijo je Klobucharjeva obiskala dvakrat.