"Neusmiljeno ubijanje iz užitka?" Število umrlih v mestu Herson narašča. #vŽivo

305. dan ruske invazije na Ukrajino. Število mrtvih v ruskem napadu na pred kratkim osvobojeno ukrajinsko mesto Herson, kjer na ulicah ležijo okrvavljena trupla, se je povzpelo na deset, ranjenih pa je 58, so sporočile ukrajinske oblasti, ki so napad označile za neusmiljeno ubijanje iz užitka.

7.56 Število umrlih v mestu Herson narašča

Grozljive fotografije iz mesta Herson je na svojem profilu na Facebooku delil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Napad v osrednjem delu mesta se je sicer zgodil v soboto zjutraj, na predvečer božiča. Zelenski je ob fotografijah, ki jih je objavil, zapisal, da "ne gre za občutljivo vsebino, ampak za resnično življenje Ukrajine in Ukrajincev". Dodal je, da gre za teror.

Mesto Herson, ki je imelo pred vojno približno 300 tisoč prebivalcev, je bilo do pred kratkim pod nadzorom ruskih sil, ki so ga zasedle kmalu po začetku invazije. Te so se nato novembra ob napredovanju ukrajinske vojske iz mesta umaknile prek reke Dneper, pred tem pa so po navedbah ukrajinske strani uničile tamkajšnjo kritično infrastrukturo.

Od umika je ruska vojska, ki še vedno nadzoruje levi breg Dnepra in večji del regije Herson, mesto večkrat obstreljevala.