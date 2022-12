V Ukrajini bo božič tokrat za nekatere zgodnejši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne smemo dovoliti Putinu, da nam ukrade božič," je že novembra sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. Prestolnica se sicer tako kot veliko drugih ukrajinskih mest v preteklih tednih in mesecih spopada s težavami pri dobavi elektrike zaradi raketnih napadov ruske vojske na kritično infrastrukturo. Foto: Guliverimage

V Ukrajini bodo v skladu z odločitvijo Ukrajinske pravoslavne cerkve verniki letos prvič lahko praznovali božič 25. decembra. Pravoslavni Ukrajinci tradicionalno sicer sledijo julijanskemu koledarju in ta praznik slavijo 7. januarja. Do odmika od tradicije prihaja v času ruske invazije in krhanja rusko-ukrajinskih vezi tudi na verskem področju.