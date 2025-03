Nemški parlament na ustanovni seji za svojo predsednico izvolil Julio Klöckner

Klöckner je postala šele četrta ženska na čelu bundestaga. Ob 382 glasovih poslancev za so 204 glasovali proti, 31 pa se jih je glasovanja vzdržalo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po izvolitvi predsednice parlamenta zdaj sledijo še volitve podpredsednikov, pri katerih se bo predvidoma zataknilo pri potrjevanju kandidata AfD Gerolda Ottna, saj naj ne bi dobil zadostne podpore.

V uvodu je Gysi poslance novega sklica parlamenta pozval, naj govorijo na način, ki je bližji ljudem, in naj bodo bolj pošteni. 77-letnik je v času, ko na evropski celini divja vojna, še opozoril, da se politikov, ki se osredotočajo na oboroževanje in odvračanje, ne bi smelo označevati za vojne hujskače, obenem pa se ljudi, kot je on sam, ki so naklonjeni diplomaciji in novi varnostni arhitekturi Evrope, ne bi smelo označevati za Putinove hlapce.

Poslanec Levice je danes vodil sejo, ker je v bundestagu že najdlje, in sicer z eno prekinitvijo od leta 1990. Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki ima v novem parlamentu drugo največjo poslansko skupino, je sicer neuspešno zahtevala spremembo poslovnika, ki bi omogočila vodenje seje najstarejšemu poslancu, to pa bi bil njihov član Alexander Gauland. Tako je bilo sicer v navadi do leta 2017.

Manj strank v novem sklicu

V novem parlamentu se je razmerje moči med strankami precej spremenilo v primerjavi s prejšnjim sklicem. Na predčasnih parlamentarnih volitvah februarja je vstop v parlament uspel petim strankam, v prejšnjem sklicu jih je bilo ob koncu mandata sedem.

Največja poslanska skupina je postala konservativna unija CDU/CSU z 208 poslanci, druga največja pa AfD s 152 poslanci. Na tretjem mestu so najverjetnejši bodoči koalicijski partnerji unije socialdemokrati (SPD). Kanclerja Olafa Scholza iz njihovih vrst bo ravno danes uradno s položaja razrešil predsednik države Frank-Walter Steinmeier. V skladu s tradicijo bo Scholz do nastopa nove vlade opravljal tekoče posle.

Nemčija bi lahko novo vlado dobila do velike noči, vsaj takšna je želja vodje CDU in najverjetnejšega prihodnjega kanclerja Friedricha Merza. V strankah sicer trdijo, da se ne bodo uklonili časovnemu pritisku.

So pa v ponedeljek v skladu s časovnico delovne skupine CDU, CSU in SPD zaključile svoj del pogajanj in podale predloge za koalicijsko pogodbo. Odprtih je ostalo še kar nekaj vprašanj, ki se jim bodo zdaj posvetili vodje strank skupaj s po 15 pogajalci iz vsake stranke. Sporne točke med drugim ostajajo davki, socialna politika in upravljanje migracij.