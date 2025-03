Unija CDU/CSU in SPD sta konec tedna sklenili uvodne pogovore, na katerih sta dosegli kompromise glede ključnih spornih točk, med njimi s področja financ in migracij. Ob tem so predstavili 11-stranski usklajevalni dokument, ki bo služil kot podlaga za koalicijska pogajanja.

Foto: Reuters