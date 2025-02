Vodilni predstavniki zmagovalne Krščansko-demokratsko unije (CDU) in njene sestrske Krščansko-socialne unije (CSU) so danes v Berlinu začeli uvodne pogovore o morebitnem oblikovanju nove koalicije skupaj s socialdemokrati (SPD). Koalicija velja za najverjetnejšo glede na rezultate nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev.

"Obe strani se bosta morali približati druga drugi, vsi morajo stopiti skupaj in se premakniti," je ob začetku pogovorov dejala ministrska predsednica dežele Mecklenburg-Predpomerjansko Manuela Schwesig (SPD).

Manuela Schwesig in nemški minister za delo Hubertus Heil Foto: Reuters

Do velike noči

69-letni vodja CDU in najverjetnejši prihodnji kancler Friedrich Merz je dejal, da želi vladajočo koalicijo oblikovati v dveh mesecih po glasovanju, in sicer do velike noči. Vendar pa bosta morali obe strani najti skupno pot pri perečih vprašanjih, od priseljevanja do uravnoteženja omejenega proračuna.

Friedrich Merz Foto: Guliverimage

Srečanje se je danes začelo z uvodnimi pogovori voditeljev strank Friedrichom Merzom (CDU), Markusom Söderjem (CSU) in Larsom Klingbeilom (SPD). Po krajših razpravah znotraj strank pa je sledil glavni dogodek dneva, srečanje pogajalcev, po devet iz obeh strani.

Friedrich Merz in Markus Söder Foto: Reuters

Po informacijah nemške tiskovne agencije DPA bodo na današnjem srečanju skušali razčistiti predvsem kakšna nesoglasja, ki so nastala v predvolilnem obdobju in v prvih dneh po volitvah.

Klingbeil je sicer ta teden že večkrat opozoril, da SPD ne bo za vsako ceno šla v koalicijo.

Lars Klingbeil Foto: Reuters

Po nedeljskih volitvah je sicer koalicija unije in SPD najverjetnejša in praktično edina možnost za parlamentarno večino. Unija je namreč večkrat zavrnila sodelovanje s skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD), ki je na volitvah dosegla drugo mesto in osvojila petino glasov. V parlament so se kot potencialni koalicijski partnerji unije uvrstili še Zeleni, a imajo premalo sedežev v parlamentu. Kot zadnja je v bundestag prišla še Levica, a unija sodelovanje z njo prav tako zavrača.